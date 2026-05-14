CGTN : كيف تساعد الصين في تعزيز تعليم الفتيات والنساء حول العالم

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) مقالًا يستعرض كيفية مساهمة الصين في دفع التقدم العالمي في تعليم الفتيات والنساء. يسلط المقال الضوء على جهود الصين في تحسين فرص الوصول إلى التعليم محليًا، وتوسيع نطاق التعاون الدولي خارجيًا، مما يعكس دعمها لتكافؤ الفرص للنساء والفتيات حول العالم.

بكين، 14 مايو 2026 /PRNewswire/ -- منذ أن أسست الصين واليونسكو بشكلٍ مشترك جائزة تعليم الفتيات والنساء عام 2015، حصل ما مجموعه 20 مشروعًا من 19 دولة على هذه الجائزة، ما أتاح فرصًا تعليميةً أفضل لأكثر من 6 ملايين فتاة.

باعتبارها أول جائزة تابعة لليونسكو مخصصة لتعليم الفتيات والنساء، تعكس هذه الجائزة التزام الصين طويل الأمد بتعزيز تعليم النساء والفتيات على مستوى العالم. يتم تمويل الجائزة من قِبل الحكومة الصينية، وتُمنح سنويًا لفائزتين، وتتضمن مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار أمريكي لكل فائزة لدعم مواصلة عملها في هذا المجال.

تَجدَّدَ التأكيد على التزام الصين يوم الثلاثاء، عندما التقت Peng Liyuan، زوجة الرئيس الصيني Xi Jinping، مع خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في بكين.

قالت Peng، التي تشغل منصب المبعوثة الخاصة لليونسكو للنهوض بتعليم الفتيات والنساء، إنها مستعدة لمواصلة أداء مهامها كمبعوثة خاصة، وتعزيز التعاون مع اليونسكو، ودعم التقدم المستمر في تعليم الفتيات والنساء عالميًا.

بناء التقدم محليًا

في عام 1989، وتحت قيادة الاتحاد النسائي لعموم الصين، أطلقت مؤسسة الصين للأطفال واليافعين مشروع "براعم الربيع" بهدف تحسين فرص التعليم للفتيات المنحدرات من أسر فقيرة.

ومنذ تولي Peng دور المبعوثة الخاصة للمشروع عام 2014، واصلت دعم تطويره وتعزيز نطاقه. في عام 2019، أعلنت عن مبادرة "حلم المستقبل" التابعة لمشروع براعم الربيع، وهي نسخة مطوّرة من البرنامج تهدف إلى مساعدة مزيد من الفتيات على إكمال تعليمهن وتحقيق أحلامهن.

بحلول نهاية عام 2023، كان المشروع قد جمع 3.2 مليار يوان صيني (451 مليون دولار أمريكي)، ودعم 4.22 مليون فتاة في جميع المناطق الإدارية الـ 31 على مستوى المقاطعات وضمن 56 مجموعة عرقية، كما وفر تدريبًا مهنيًا لـ 527,000 فتاة، وقدم خدمات مرافقة فردية ودعمًا للصحة النفسية لـ 190,000 فتاة.

حظي تأثير المشروع باعتراف عالمي بعدما فاز بجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2023.

مشروع براعم الربيع هو جزء من التقدم الأوسع الذي حققته الصين في ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم.

منذ عام 2018، ظل صافي معدل التحاق الأطفال في سن الدراسة قريبًا من 100%، مع غياب شبه كامل للفجوة بين الذكور والإناث. في عام 2024، شكلت النساء نسبة 50.76% من طلاب التعليم العالي، بينما بلغت نسبة الطالبات في الدراسات العليا 50.01%.

تعكس هذه الأرقام كيف أصبح التعليم قاعدة قوية لدعم تنمية المرأة في الصين.

مشاركة الفرص مع العالم

تساعد الصين أيضًا المزيد من النساء والفتيات حول العالم في الحصول على فرص التعليم والتدريب.

من خلال التعاون بين دول الجنوب، والمِنح الدراسية، وبرامج التبادل الفني، قامت الصين بتدريب أكثر من 200,000 متخصصة من أكثر من 180 دولة ومنطقة. منذ عام 2018، أطلقت الصين أكثر من 100 برنامج تدريبي يركز على النساء والأطفال في الدول النامية.

قالت فجر ربيعة باشا، المديرة التنفيذية لتحالف باكستان لتعليم الفتيات، وهي المنظمة التي فازت بجائزة اليونسكو عام 2023، إن الصين ساعدت النساء والفتيات في الدول النامية على الوصول إلى التعليم والتدريب وفُرص القيادة.

وأضافت أن الصين أثبتت من خلال أفعالها أن تنميتها لا تعود بالنفع على النساء الصينيات فقط، بل على النساء في مختلف أنحاء العالم أيضًا.

خلال الاجتماع العالمي للقادة بشأن المرأة الذي عُقد في بكين العام الماضي، أعلنت الصين أنها ستتبرع بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار أمريكي لصالح منظمة الأمم المتحدة للمرأة على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما ستستضيف 50,000 امرأة في الصين ضمن برامج التبادل والتدريب.

قال العناني يوم الثلاثاء إن اليونسكو تثمّن الدعم القيّم الذي تقدمه الصين، وهي مستعدة لتعميق التعاون معها لتعزيز المزيد من التقدم في تعليم الفتيات والنساء على مستوى العالم.

