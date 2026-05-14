CGTN: Bagaimana China membantu memajukan pendidikan kanak-kanak perempuan dan wanita di seluruh dunia

CGTN menerbitkan sebuah artikel yang meneliti bagaimana China menyumbang kepada kemajuan global dalam pendidikan kanak-kanak perempuan dan wanita. Artikel itu menyoroti usaha China dalam memperluaskan akses pendidikan di dalam negara serta memperkukuh kerjasama di luar negara, sekali gus menunjukkan bagaimana negara ini menyokong peluang sama rata untuk wanita dan kanak-kanak perempuan di seluruh dunia.

BEIJING, 14 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Sejak China dan UNESCO bersama-sama menubuhkan Hadiah Pendidikan Kanak-kanak Perempuan dan Wanita pada tahun 2015, sebanyak 20 projek dari 19 negara telah menerima anugerah tersebut, sekali gus membawa peluang pendidikan yang lebih baik kepada lebih daripada 6 juta kanak-kanak perempuan.

Sebagai hadiah UNESCO pertama yang dikhususkan untuk pendidikan kanak-kanak perempuan dan wanita, anugerah itu mencerminkan komitmen jangka panjang China dalam memajukan pendidikan wanita dan kanak-kanak perempuan di seluruh dunia. Dibiayai oleh kerajaan China, hadiah tersebut dianugerahkan setiap tahun kepada dua penerima, dengan setiap seorang menerima anugerah bernilai $50,000 bagi meneruskan usaha mereka dalam bidang berkenaan.

Komitmen China sekali lagi diketengahkan pada Selasa apabila Peng Liyuan, isteri kepada Presiden China Xi Jinping, bertemu dengan Khaled El-Enany, ketua pengarah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) di Beijing.

Peng, yang juga utusan khas UNESCO bagi pemerkasaan pendidikan kanak-kanak perempuan dan wanita, berkata beliau bersedia untuk terus melaksanakan tanggungjawabnya sebagai utusan khas, memperkukuh kerjasama dengan UNESCO serta menggalakkan kemajuan berterusan pendidikan kanak-kanak perempuan dan wanita di seluruh dunia.

Membina kemajuan di dalam negara

Pada tahun 1989, di bawah kepimpinan Persekutuan Wanita Seluruh China, Yayasan Kanak-kanak dan Remaja China melancarkan Projek Spring Bud bagi meningkatkan peluang pendidikan untuk kanak-kanak perempuan daripada keluarga miskin.

Sejak dilantik sebagai utusan khas projek ini pada tahun 2014, Peng terus memperkukuh pembangunan program berkenaan. Pada tahun 2019, beliau mengumumkan Dream of the Future Action di bawah Projek Spring Bud, iaitu program yang dipertingkatkan bagi membantu lebih ramai kanak-kanak perempuan menamatkan pendidikan dan merealisasikan impian mereka.

Sehingga akhir tahun 2023, projek ini telah mengumpulkan dana sebanyak 3.2 bilion yuan ($451 juta), membantu 4.22 juta kanak-kanak perempuan merangkumi semua 31 wilayah peringkat provinsi dan 56 kumpulan etnik, menyediakan latihan kemahiran kepada 527,000 kanak-kanak perempuan, dan menawarkan khidmat sokongan persahabatan secara individu dan perkhidmatan kesihatan mental kepada 190,000 kanak-kanak perempuan.

Impak projek ini turut mendapat pengiktirafan global apabila memenangi Hadiah Pendidikan Kanak-kanak Perempuan dan Wanita UNESCO pada tahun 2023.

Projek Spring Bud juga merupakan sebahagian daripada kemajuan lebih luas China dalam memastikan akses pendidikan yang sama rata.

Sejak tahun 2018, kadar kemasukan bersih kanak-kanak usia persekolahan kekal hampir 100 peratus, dengan jurang jantina antara pelajar lelaki dan perempuan hampir tidak wujud. Pada tahun 2024, wanita merangkumi 50.76 peratus daripada keseluruhan pelajar pendidikan tinggi, manakala pelajar wanita pascasiswazah membentuk 50.01 peratus.

Angka-angka ini menunjukkan bagaimana pendidikan telah menjadi asas kukuh kepada pembangunan wanita di China.

Berkongsi peluang dengan dunia

China juga membantu lebih ramai wanita dan kanak-kanak perempuan di seluruh dunia memperoleh akses kepada pendidikan dan latihan.

Melalui kerjasama Selatan-Selatan, biasiswa dan pertukaran teknikal, China telah melatih lebih daripada 200,000 profesional wanita dari lebih 180 negara dan wilayah. Sejak tahun 2018, negara ini telah melancarkan lebih daripada 100 program latihan yang memfokuskan kepada wanita dan kanak-kanak di negara-negara membangun.

Fajer Rabia Pasha, pengarah eksekutif Pakistan Alliance for Girls' Education yang organisasinya memenangi Hadiah UNESCO pada tahun 2023, berkata China telah membantu wanita dan kanak-kanak perempuan di negara-negara membangun memperoleh akses kepada pendidikan, latihan dan peluang kepimpinan.

Beliau berkata China telah membuktikan melalui tindakan bahawa pembangunan negara itu bukan sahaja memberi manfaat kepada wanita China, malah kepada wanita di seluruh dunia.

Pada Mesyuarat Pemimpin Global mengenai Wanita yang diadakan di Beijing tahun lalu, China mengumumkan bahawa ia akan menyumbang tambahan $10 juta kepada UN Women dalam tempoh lima tahun akan datang serta menjemput 50,000 wanita ke China untuk program pertukaran dan latihan.

El-Enany pada Selasa berkata UNESCO menghargai sokongan berharga China dan bersedia untuk memperdalam kerjasama dengan China bagi mempromosikan pembangunan lanjut pendidikan kanak-kanak perempuan dan wanita di seluruh dunia.

SOURCE CGTN