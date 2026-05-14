CGTN: Ako Čína pomáha rozvíjať vzdelávanie dievčat a žien na celom svete
May 14, 2026, 08:59 ET
CGTN publikovala článok skúmajúci, ako Čína prispieva ku globálnemu pokroku vo vzdelávaní dievčat a žien. Článok zdôrazňuje úsilie Číny o zlepšenie prístupu k vzdelaniu doma a rozšírenie spolupráce v zahraničí a ukazuje, ako Čína podporuje rovnaké príležitosti pre ženy a dievčatá na celom svete.
PEKING, 14. mája 2026 /PRNewswire/ -- Odkedy Čína a UNESCO spoločne založili Cenu za vzdelávanie dievčat a žien v roku 2015, získalo ju celkovo 20 projektov z 19 krajín, ktoré priniesli lepšie vzdelávacie príležitosti viac ako 6 miliónom dievčat.
Ako prvá cena UNESCO venovaná vzdelávaniu dievčat a žien odráža toto ocenenie dlhodobý záväzok Číny podporovať vzdelávanie žien a dievčat na celom svete. Cena, financovaná čínskou vládou, sa každoročne udeľuje dvom laureátom a pozostáva z odmeny vo výške 50 000 dolárov na podporu ich práce v tejto oblasti.
Záväzok Číny bol opäť zdôraznený v utorok, keď sa Peng Liyuan, manželka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, stretla s Chálidom El-Enanym, generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Pekingu.
Peng, osobitná vyslankyňa UNESCO pre pokrok vo vzdelávaní dievčat a žien, uviedla, že je ochotná pokračovať v plnení svojich povinností ako osobitná vyslankyňa, posilňovať spoluprácu s UNESCO a podporovať neustály pokrok vo vzdelávaní dievčat a žien na celom svete.
Napredovanie doma
V roku 1989 pod vedením Všečínskeho zväzu žien spustila Čínska nadácia pre deti a tínedžerov projekt Jarný púčik s cieľom zlepšiť vzdelávacie príležitosti pre dievčatá z chudobných rodín.
Odkedy v roku 2014 pôsobila Peng ako osobitná vyslankyňa pre tento projekt, naďalej podporuje jeho rozvoj. V roku 2019 oznámila akciu Sen o budúcnosti v rámci projektu Jarný púčik, vylepšený program zameraný na pomoc väčšiemu počtu dievčat dokončiť vzdelanie a plniť si svoje sny.
Do konca roka 2023 projekt vyzbieral 3,2 miliardy juanov (451 miliónov USD), podporil 4,22 milióna dievčat vo všetkých 31 regiónoch na úrovni provincií a 56 etnických skupinách, poskytol odbornú prípravu pre 527 000 dievčat a ponúkol individuálne mentorstvo a služby v oblasti duševného zdravia 190 000 dievčatám.
Jeho vplyv bol celosvetovo uznaný, keď v roku 2023 získal Cenu UNESCO za vzdelávanie dievčat a žien.
Projekt Jarný púčik je tiež súčasťou širšieho pokroku Číny v zabezpečovaní rovnakého prístupu k vzdelaniu.
Od roku 2018 sa čistá miera zápisu detí v školskom veku drží takmer na úrovni 100 %, pričom medzi chlapcami a dievčatami nie sú takmer žiadne rodové rozdiel. V roku 2024 tvorili ženy 50,76 % študentov na vysokých školách, zatiaľ čo ženy v postgraduálnom štúdiu tvorili 50,01 %.
Tieto čísla ukazujú, ako sa vzdelanie stalo silným základom pre rozvoj žien v Číne.
Zdieľanie príležitostí so svetom
Čína tiež pomáha väčšiemu počtu žien a dievčat na celom svete získať prístup k vzdelaniu a odbornej príprave.
Prostredníctvom spolupráce Juh-Juh, štipendií a technických výmen Čína vyškolila viac ako 200 000 odborníčok z viac ako 180 krajín a regiónov. Od roku 2018 spustila viac ako 100 vzdelávacích programov zameraných na ženy a deti v rozvojových krajinách.
Fajer Rabia Pashová, výkonná riaditeľka Pakistanskej aliancie pre vzdelávanie dievčat, ktorej organizácia získala v roku 2023 cenu UNESCO, uviedla, že Čína pomohla ženám a dievčatám v rozvojových krajinách získať prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave a vedúcim pozíciám.
Povedala, že Čína svojimi činmi dokázala, že jej rozvoj prospieva nielen čínskym ženám, ale aj ženám na celom svete.
Na stretnutí globálnych lídrov o ženách, ktoré sa konalo minulý rok v Pekingu, Čína oznámila, že v nasledujúcich piatich rokoch daruje OSN pre ženy ďalších 10 miliónov USD a pozve do Číny 50 000 žien na výmenné a vzdelávacie programy.
El-Enany v utorok povedal, že UNESCO je vďačné za cennú podporu Číny a je pripravené prehĺbiť spoluprácu s Čínou s cieľom podporiť ďalší rozvoj vzdelávania dievčat a žien na celom svete.
