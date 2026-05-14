CGTN: Trung Quốc giúp thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ trên toàn cầu như thế nào

CGTN đã đăng tải bài viết phân tích cách Trung Quốc đóng góp vào tiến bộ giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ trên toàn cầu. Bài viết nhấn mạnh những nỗ lực của Trung Quốc trong việc cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó cho thấy cách quốc gia này hỗ trợ các cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

BẮC KINH, ngày 14 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Kể từ khi Trung Quốc và UNESCO cùng thành lập Giải thưởng UNESCO về Giáo dục cho Trẻ em gái và Phụ nữ vào năm 2015, đã có tổng cộng 20 dự án đến từ 19 quốc gia nhận được giải thưởng này, mang đến cơ hội giáo dục tốt hơn cho hơn 6 triệu trẻ em gái.

Là giải thưởng đầu tiên của UNESCO dành riêng cho giáo dục trẻ em gái và phụ nữ, giải thưởng này phản ánh cam kết lâu dài của Trung Quốc trong việc thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu. Được tài trợ bởi Chính phủ Trung Quốc, Giải thưởng được trao hằng năm cho hai cá nhân hoặc tổ chức đạt giải, với trị giá 50.000 USD mỗi giải nhằm hỗ trợ họ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này.

Cam kết của Trung Quốc một lần nữa được nhấn mạnh vào thứ Ba, khi bà Bành Lệ Viên, phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, gặp ông Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Bắc Kinh.

Bà Bành, đặc phái viên của UNESCO về thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ, cho biết bà sẵn sàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là đặc phái viên, tăng cường hợp tác với UNESCO và thúc đẩy sự tiến bộ liên tục của giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ trên toàn cầu.

Thúc đẩy tiến bộ trong nước

Năm 1989, dưới sự lãnh đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Quốc, Quỹ Trẻ em và Thanh thiếu niên Trung Quốc đã triển khai Dự án Mầm Xuân (Spring Bud Project) nhằm cải thiện cơ hội giáo dục cho các trẻ em gái đến từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Kể từ khi trở thành đặc phái viên cho dự án vào năm 2014, bà Bành liên tục thúc đẩy sự phát triển của dự án. Năm 2019, bà công bố chương trình Hành động vì Ước mơ Tương lai thuộc Dự án Mầm Xuân, một chương trình nâng cấp hướng tới hỗ trợ nhiều trẻ em gái hơn hoàn thành việc học và theo đuổi ước mơ của mình.

Tính đến cuối năm 2023, dự án đã huy động được 3,2 tỷ nhân dân tệ (451 triệu USD), hỗ trợ 4,22 triệu trẻ em gái thuộc toàn bộ 31 khu vực cấp tỉnh và 56 dân tộc tại Trung Quốc, cung cấp đào tạo kỹ năng cho 527.000 trẻ em gái, đồng thời mang đến các dịch vụ đồng hành cá nhân hóa và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho 190.000 trẻ em gái.

Tác động của dự án đã được quốc tế công nhận khi giành Giải thưởng UNESCO về Giáo dục cho Trẻ em gái và Phụ nữ vào năm 2023.

Dự án Mầm Xuân cũng là một phần trong tiến trình rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Kể từ năm 2018, tỷ lệ đi học đúng tuổi của trẻ em trong độ tuổi đi học luôn duy trì gần 100%, hầu như không tồn tại khoảng cách giới giữa trẻ em trai và gái. Năm 2024, phụ nữ chiếm 50,76% số sinh viên trong giáo dục đại học, trong khi nữ giới ở bậc học sau đại học chiếm 50,01%.

Những số liệu này cho thấy giáo dục đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của phụ nữ tại Trung Quốc.

Chia sẻ cơ hội với thế giới

Trung Quốc cũng đang hỗ trợ nhiều phụ nữ và trẻ em gái hơn trên thế giới được tiếp cận với giáo dục và đào tạo.

Thông qua hợp tác Nam - Nam, học bổng và các chương trình trao đổi kỹ thuật, Trung Quốc đã đào tạo hơn 200.000 nữ chuyên gia đến từ hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kể từ năm 2018, nước này đã triển khai hơn 100 chương trình đào tạo tập trung vào phụ nữ và trẻ em tại các quốc gia đang phát triển.

Fajer Rabia Pasha, Giám đốc điều hành Liên minh Giáo dục Trẻ em gái Pakistan, tổ chức giành Giải thưởng UNESCO vào năm 2023, cho biết TrungQuốc đã giúp phụ nữ và trẻ em gái tại các nước đang phát triển được tiếp cận giáo dục, đào tạo và các cơ hội phát triển năng lực lãnh đạo.

Bà cho biết Trung Quốc đã chứng minh bằng hành động rằng sự phát triển của nước này mang lại lợi ích không chỉ cho phụ nữ Trung Quốc, mà còn cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Tại Hội nghị Lãnh đạo toàn cầu về phụ nữ được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm ngoái, Trung Quốc thông báo sẽ tiếp tục đóng góp thêm 10 triệu USD cho UN Women trong vòng 5 năm tới, đồng thời mời 50.000 phụ nữ đến Trung Quốc tham gia các chương trình trao đổi và đào tạo.

El-Enany cho biết vào thứ Ba rằng UNESCO đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Trung Quốc và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ trên toàn thế giới.

