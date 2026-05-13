CGTN：中国、世界の女子・女性教育の推進に貢献

CGTNは、中国が女子と女性の教育の世界的な発展にどのように貢献しているかを検証する記事を掲載しました。この記事では、中国による国内の教育アクセス改善と海外協力の拡大に向けた取り組みを取り上げ、同国が世界中の女性と女子の機会均等をどのように支えているかを示しています。

北京、2026年5月14日 /PRNewswire/ -- 2015年に中国とUNESCOが「UNESCO女子と女性の教育賞（UNESCO Prize for Girls' and Women's Education）」を共同で創設して以来、19か国の計20件のプロジェクトが同賞を受賞し、600万人を超える女子により良い教育機会をもたらしてきました。

女子と女性の教育に特化した初のUNESCO賞である同賞は、世界の女性と女子の教育を推進するという中国の長期的なコミットメントを反映しています。中国政府の資金提供を受け、同賞は毎年2組の受賞者に授与され、この分野での取り組みをさらに進めるため、それぞれ5万ドルの賞金が贈られます。

Xi Jinping中国国家主席の夫人であるPeng Liyuan氏が火曜日、北京でUNESCO事務局長のKhaled El-Enany氏と会談した際、中国のコミットメントが改めて強調されました。

女子と女性の教育の発展を推進するUNESCO特使を務めるPeng氏は、今後も特使としての職務を果たし、UNESCOとの協力を強化し、世界の女子と女性の教育の継続的な進展を促進していく考えを示しました。

国内での進展

1989年、All-China Women's Federationの指導の下、China Children and Teenagers' Foundationは、貧困家庭の女子の教育機会を改善するため、Spring Bud Projectを開始しました。

2014年に同プロジェクトの特使に就任して以来、Peng氏は同プロジェクトの発展を引き続き推進しています。2019年、Peng氏は、より多くの女子が教育を修了し、夢を追い求められるよう支援することを目的とした強化版プログラム「Dream of the Future Action」をSpring Bud Projectの一環として発表しました。

2023年末までに、同プロジェクトは32億人民元（4億5,100万ドル）を調達し、31の省級地域すべてと56の民族にわたる422万人の女子を支援し、52万7,000人の女子に技能訓練を提供し、19万人の女子に1対1の寄り添い支援とメンタルヘルスサービスを提供しました。

同プロジェクトの成果は、2023年にUNESCO女子と女性の教育賞を受賞したことで、世界的に認められました。

Spring Bud Projectは、教育への平等なアクセスを確保するための中国のより広範な進展の一環でもあります。

2018年以降、学齢児童の純就学率はほぼ100%を維持しており、男子と女子の間に格差はほとんどありません。2024年には、高等教育の学生に占める女性の割合は50.76%、大学院生に占める女性の割合は50.01%でした。

これらの数字は、教育が中国における女性の発展の強固な基盤になっていることを示しています。

世界との機会共有

中国はまた、世界中のより多くの女性と女子が教育や訓練を受けられるよう支援しています。

南南協力、奨学金、技術交流を通じ、中国は180を超える国・地域から20万人を超える女性専門人材を育成してきました。2018年以降、中国は開発途上国の女性と子どもに焦点を当てた100件を超える研修プログラムを開始しています。

2023年にUNESCO女子と女性の教育賞を受賞したPakistan Alliance for Girls' Educationのエグゼクティブ・ディレクターであるFajer Rabia Pasha氏は、中国は開発途上国の女性と女子が教育、研修、リーダーシップの機会を得られるよう支援してきたと述べました。

Pasha氏は、中国の発展が中国の女性だけでなく、世界中の女性にも恩恵をもたらすことを、中国は行動を通じて証明してきたと述べました。

昨年北京で開催された女性に関するグローバル・リーダーズ会議（Global Leaders' Meeting on Women）で、中国は今後5年間でUN Womenにさらに1,000万ドルを拠出し、5万人の女性を交流・研修プログラムのため中国に招くと発表しました。

El-Enany氏は火曜日、UNESCOは中国の貴重な支援に感謝しており、世界の女子と女性の教育のさらなる発展を促進するため、中国との協力を深める用意があると述べました。

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html

SOURCE CGTN