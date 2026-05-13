CGTN: Wie China dazu beiträgt, die Bildung von Mädchen und Frauen weltweit zu fördern

CGTN hat einen Artikel veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie China zum weltweiten Fortschritt der Bildung von Mädchen und Frauen beiträgt. Der Artikel beleuchtet Chinas Bemühungen, den Zugang zu Bildung im eigenen Land zu verbessern und die Zusammenarbeit im Ausland auszubauen, und zeigt auf, wie das Land weltweit die Chancengleichheit für Frauen und Mädchen fördert.

PEKING, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Seit China und die UNESCO im Jahr 2015 gemeinsam den Prize for Girls' and Women's Education ins Leben gerufen haben, wurden insgesamt 20 Projekte aus 19 Ländern ausgezeichnet, wodurch mehr als 6 Millionen Mädchen bessere Bildungschancen erhalten haben.

Als erster UNESCO-Preis, der der Bildung von Mädchen und Frauen gewidmet ist, spiegelt diese Auszeichnung Chinas langjähriges Engagement für die weltweite Förderung der Bildung von Frauen und Mädchen wider. Der von der chinesischen Regierung finanzierte Preis wird jährlich an zwei Preisträger verliehen und ist mit jeweils 50.000 US-Dollar dotiert, um deren Arbeit auf diesem Gebiet zu fördern.

Chinas Engagement wurde am Dienstag erneut unterstrichen, als Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, in Peking mit Khaled El-Enany, dem Generaldirektor der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), zusammenkam.

Peng, Sonderbeauftragte der UNESCO für die Förderung der Bildung von Mädchen und Frauen, erklärte, sie sei bereit, ihre Aufgaben als Sonderbeauftragte weiterhin wahrzunehmen, die Zusammenarbeit mit der UNESCO zu verstärken und den kontinuierlichen Fortschritt der Bildung von Mädchen und Frauen weltweit voranzutreiben.

Fortschritte zu Hause

Im Jahr 1989 startete die Chinesische Stiftung für Kinder und Jugendliche unter der Leitung der All-China Women's Federation das Spring Bud Project, um die Bildungschancen für Mädchen aus einkommensschwachen Familien zu verbessern.

Seit sie 2014 als Sonderbeauftragte für das Projekt tätig wurde, hat Peng dessen Entwicklung kontinuierlich vorangetrieben. Im Jahr 2019 kündigte sie die Initiative Dream of the Future des Spring Bud Project an, ein weiterentwickeltes Programm, das darauf abzielt, mehr Mädchen dabei zu unterstützen, ihre Ausbildung abzuschließen und ihre Träume zu verwirklichen.

Bis Ende 2023 hatte das Projekt 3,2 Milliarden Yuan (451 Millionen US-Dollar) eingesammelt, 4,22 Millionen Mädchen in allen 31 Provinzen und aus 56 ethnischen Gruppen unterstützt, 527.000 Mädchen eine berufliche Ausbildung ermöglicht und 190.000 Mädchen eine persönliche Betreuung sowie psychologische Unterstützung angeboten.

Seine Wirkung wurde weltweit anerkannt, als es 2023 den UNESCO Prize for Girls' and Women's Education erhielt.

Das Spring Bud Project ist zudem Teil der umfassenderen Bemühungen Chinas, einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung zu gewährleisten.

Seit 2018 liegt die Nettoeinschulungsquote von Kindern im schulpflichtigen Alter bei nahezu 100 %, wobei zwischen Jungen und Mädchen kaum ein geschlechtsspezifischer Unterschied festzustellen ist. Im Jahr 2024 machten Frauen 50,76 % der Studierenden im Hochschulbereich aus, während der Anteil der weiblichen Doktorandinnen bei 50,01 % lag.

Diese Zahlen zeigen, wie sehr Bildung zu einer soliden Grundlage für die Entwicklung von Frauen in China geworden ist.

Chancen mit der Welt teilen

China unterstützt zudem weltweit mehr Frauen und Mädchen dabei, Zugang zu Bildung und Ausbildung zu erhalten.

Im Rahmen der Süd-Süd-Zusammenarbeit, durch Stipendien und den fachlichen Austausch hat China mehr als 200.000 weibliche Fachkräfte aus über 180 Ländern und Regionen ausgebildet. Seit 2018 hat das Land mehr als 100 Ausbildungsprogramme ins Leben gerufen, die sich speziell an Frauen und Kinder in Entwicklungsländern richten.

Fajer Rabia Pasha, Geschäftsführerin der Pakistan Alliance for Girls' Education, deren Organisation 2023 den UNESCO-Preis erhielt, erklärte, China habe Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern dabei geholfen, Zugang zu Bildung, Ausbildung und Führungspositionen zu erhalten.

Sie sagte, China habe durch sein Handeln bewiesen, dass seine Entwicklung nicht nur chinesischen Frauen, sondern auch Frauen auf der ganzen Welt zugutekommt.

Auf dem Global Leaders' Meeting on Women, das im vergangenen Jahr in Peking stattfand, kündigte China an, in den nächsten fünf Jahren weitere 10 Millionen US-Dollar an UN Women zu spenden und 50.000 Frauen zu Austausch- und Fortbildungsprogrammen nach China einzuladen.

El-Enany erklärte am Dienstag, die UNESCO sei dankbar für Chinas wertvolle Unterstützung und bereit, die Zusammenarbeit mit China zu vertiefen, um die weitere Entwicklung der Bildung von Mädchen und Frauen weltweit zu fördern.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html