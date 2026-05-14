CGTN: 전 세계 미성년 및 성년 여성 교육 발전에 기여하고 있는 중국

중국이 전 세계 미성년 여성과 성년 여성 교육의 발전에 어떻게 기여하고 있는지를 조명한 기사를 GGTN이 게재했다. 기사에는 중국이 국내 교육 접근성을 개선하고 해외 협력을 확대해 전 세계 성년 및 미성년 여성에게 공평한 기회를 확대 제공하고 있는 현황이 소개됐다.

베이징 2026년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 중국과 유네스코(UNESCO)가 2015년 공동으로 유네스코 미성년/성년 여성 교육상(UNESCO Prize for Girls' and Women's Education)을 제정한 이후, 현재까지 19개국 20개 프로젝트가 수상했으며, 이를 통해 600만이 넘는 미성년 여성들이 더 좋은 교육 기회를 제공받았다.

이 상은 유네스코에서 미성년/성년 여성의 교육과 관련해서 처음 제정한 것으로 성년/미성년 여성의 교육 발전을 위한 중국의 장기적인 의지가 반영된 것이기도 하다. 중국 정부의 지원으로 운영되는 이 상은 매년 두 명에게 수여되며, 각 수상자에게는 관련 활동을 지속할 수 있도록 5만 달러가 상금으로 수여된다.

이 같은 중국의 의지는 지난 화요일 중국 국가주석 시진핑의 부인 펑리위안(Peng Liyuan) 여사가 베이징에서 칼레드 엘에나니(Khaled El-Enany) 유네스코 사무총장을 만난 자리에서도 다시 한번 부각됐다.

유네스코 성년/미성년 여성 교육 발전 특사인 펑 여사는 앞으로도 특사의 역할을 충실히 수행하고, 유네스코와의 협력을 강화하며, 전 세계 소녀 및 여성 교육의 지속적인 발전을 촉진해 나가겠다고 밝혔다.

국내 발전 강화

중국아동소년기금회(China Children and Teenagers' Foundation)는 1989년 전국부녀연합회의 주도로 빈곤 가정 출신 미성년 여성들에게 교육 기회를 확대 제공할 목적으로 춘레이 프로젝트(Spring Bud Project)를 출범시켰다.

2014년부터 이 프로젝트의 특사로 활동해온 펑 여사는 지속적으로 프로젝트 발전을 추진해 왔다. 2019년에는 더 많은 소녀들이 교육을 마치고 꿈을 실현할 수 있도록 지원하는 업그레이드 프로그램인 '춘레이 프로젝트 미래의 꿈 행동(Dream of the Future Action of the Spring Bud Project)'을 발표했다.

2023년 말 현재, 이 프로젝트는 32억 위안(미화 4억 5100만 달러)을 모금했으며, 중국 전역 31개 성급 지역과 56개 민족에 속한 미성년 여성 422만 명을 지원했다. 또한 52만 7000명에게 직업 기술 교육을 제공했으며, 19만 명에게 일대일 동행 및 정신건강 서비스를 지원했다.

이 같은 성과는 2023년 유네스코 성년/미성년 여성 교육상을 수상하면서 국제적으로도 인정받았다.

춘레이 프로젝트는 누구나 공평하게 교육을 받게 하려는 중국의 대대적 노력의 일환이기도 하다.

2018년 이후 학령기 아동의 순취학률은 거의 100% 수준을 유지하고 있으며, 남학생과 여학생 간 성별 격차도 사실상 사라졌다. 2024년 기준 여성은 고등교육 재학생의 50.76%를 차지했으며, 여성 대학원생 비율은 50.01%에 달했다.

교육이 중국 여성 발전의 강력한 기반이 되고 있음을 보여주는 수치다.

세계와 기회 공유

중국은 또 전 세계에서 성년/미성년 여성들이 교육과 훈련을 더 많이 받을 수 있도록 지원하고 있다.

중국은 남남협력(South-South cooperation), 장학금 및 기술 교류를 통해 180여 국가 및 지역 출신 여성 전문인력을 20만 명 넘게 양성했다. 또한 2018년 이후 개발도상국 여성과 아동을 대상으로 한 100여 가지 연수도 프로그램을 시작했다.

2023년 유네스코 상을 수상한 파키스탄 소녀교육연합(Pakistan Alliance for Girls' Education)의 파제르 라비아 파샤(Fajer Rabia Pasha) 사무총장은 중국이 개발도상국 성년/미성년 여성들이 교육, 훈련을 받고 리더십을 기르는 데 기여해 왔다고 평가했다.

그러면서 중국이 행동을 통해 중국 여성뿐 아니라 전 세계 여성들에게도 발전의 혜택이 돌아간다는 점을 입증했다고 말했다.

지난해 베이징에서 열린 글로벌 여성 지도자 회의(Global Leaders' Meeting on Women)에서 중국은 향후 5년간 유엔여성기구(UN Women)에 추가로 미화 1000만 달러를 기부하고, 여성 5만 명을 중국으로 초청해 교류 및 연수 프로그램을 진행하겠고 발표했다.

엘에나니 사무총장은 화요일 유네스코가 중국의 소중한 지원에 감사하고 있으며, 전 세계 미성년/성년 여성 교육이 더 발전하도록 중국과 협력을 심화하겠다고 밝혔다.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html

SOURCE CGTN