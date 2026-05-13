CGTN : Comment la Chine contribue à faire progresser l'éducation des filles et des femmes dans le monde entier

Le CGTN a publié un article sur la contribution de la Chine au progrès mondial de l'éducation des filles et des femmes. L'article souligne les efforts déployés par la Chine pour améliorer l'accès à l'éducation dans son pays et développer la coopération à l'étranger, montrant ainsi qu'elle soutient l'égalité des chances pour les femmes et les jeunes filles dans le monde entier.

BEIJING, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Depuis que la Chine et l'UNESCO ont conjointement créé le Prix pour l'éducation des filles et des femmes en 2015, un total de 20 projets de 19 pays ont reçu le prix, apportant de meilleures opportunités d'éducation à plus de 6 millions de filles.

Premier prix de l'UNESCO consacré à l'éducation des filles et des femmes, ce prix reflète l'engagement à long terme de la Chine à faire progresser l'éducation des femmes et des filles dans le monde. Financé par le gouvernement chinois, le prix est décerné chaque année à deux lauréats et consiste en une récompense de 50 000 dollars chacun pour poursuivre leurs travaux dans ce domaine.

L'engagement de la Chine a de nouveau été souligné mardi, lorsque Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a rencontré Khaled El-Enany, directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Pékin.

Mme Peng, envoyée spéciale de l'UNESCO pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes, a déclaré qu'elle souhaitait continuer à remplir ses fonctions d'envoyée spéciale, renforcer la coopération avec l'UNESCO et promouvoir les progrès continus de l'éducation des filles et des femmes dans le monde.

Progresser à domicile

En 1989, sous l'égide de la All-China Women's Federation, la China Children and Teenagers' Foundation a lancé le projet Spring Bud afin d'améliorer les possibilités d'éducation des filles issues de familles démunies.

Depuis qu'elle a été nommée envoyé spécial pour le projet en 2014, Peng a continué à promouvoir son développement. En 2019, elle a annoncé le lancement de l'initiative « Dream of the Future » du projet Spring Bud, un programme amélioré visant à aider davantage de jeunes filles à terminer leurs études et à réaliser leurs rêves.

À la fin de l'année 2023, le projet aura mobilisé 3,2 milliards de yuans (451 millions de dollars), soutenu 4,22 millions de filles dans les 31 régions provinciales et les 56 groupes ethniques, dispensé une formation professionnelle à 527 000 filles et offert un accompagnement personnalisé et des services de santé mentale à 190 000 filles.

Son impact a été reconnu au niveau mondial lorsqu'il a remporté le prix de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes en 2023.

Le projet Spring Bud s'inscrit également dans le cadre des progrès réalisés par la Chine en matière d'égalité d'accès à l'éducation.

Depuis 2018, le taux net de scolarisation des enfants en âge d'être scolarisés est resté proche de 100 %, avec un écart quasi nul entre les garçons et les filles. En 2024, les femmes représentaient 50,76 % des étudiants de l'enseignement supérieur, tandis que les étudiantes de troisième cycle représentaient 50,01 %.

Ces chiffres montrent que l'éducation est devenue une base solide pour le développement des femmes en Chine.

Partager les opportunités avec le monde

La Chine aide également davantage de femmes et de jeunes filles dans le monde à accéder à l'éducation et à la formation.

Grâce à la coopération Sud-Sud, aux bourses d'études et aux échanges techniques, la Chine a formé plus de 200 000 professionnelles originaires de plus de 180 pays et régions. Depuis 2018, elle a lancé plus de 100 programmes de formation axés sur les femmes et les enfants dans les pays en développement.

Fajer Rabia Pasha, directrice exécutive de l'Alliance pakistanaise pour l'éducation des filles, dont l'organisation a remporté le prix de l'UNESCO en 2023, a déclaré que la Chine avait aidé les femmes et les filles des pays en développement à accéder à l'éducation, à la formation et à des postes de responsabilité.

Elle a déclaré que la Chine a prouvé par l'action que son développement profite non seulement aux femmes chinoises, mais aussi aux femmes du monde entier.

Lors de la Réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes qui s'est tenue à Pékin l'année dernière, la Chine a annoncé qu'elle verserait 10 millions de dollars supplémentaires à ONU Femmes au cours des cinq prochaines années et qu'elle inviterait 50 000 femmes en Chine dans le cadre de programmes d'échange et de formation.

El-Enany a déclaré mardi que l'UNESCO est reconnaissante du soutien précieux de la Chine et est prête à approfondir la coopération avec la Chine pour promouvoir le développement de l'éducation des filles et des femmes dans le monde entier.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html