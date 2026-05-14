CGTN: Jak Čína pomáhá rozvíjet vzdělávání dívek a žen na celém světě

News provided by

CGTN

May 14, 2026, 07:03 ET

Zpravodajská síť CGTN zveřejnila článek, který zkoumá, jak Čína přispívá ke globálnímu rozvoji vzdělávání dívek a žen. Článek zdůrazňuje, jak se Čína zasazuje o zlepšování přístupu ke vzdělání na domácí půdě i o rozšiřování spolupráce v zahraničí. Ukazuje také, jak země podporuje rovné příležitosti pro ženy a dívky po celém světě.

PEKING, 14. května 2026 /PRNewswire/ -- Od roku 2015, kdy Čína a organizace UNESCO společně založily Cenu za vzdělávání dívek a žen, bylo oceněno celkem 20 projektů ze 19 zemí, které přinesly lepší vzdělávací příležitosti pro více než 6 milionů dívek.

Jakožto první cena UNESCO věnovaná vzdělávání dívek a žen odráží toto ocenění dlouhodobý závazek Číny k podpoře vzdělávání žen a dívek na celosvětové úrovni. Cena, která je financovaná čínskou vládou, je každoročně udělována dvěma laureátům a zahrnuje finanční odměnu ve výši 50.000 USD pro každého z nich na podporu jejich další činnosti v této oblasti.

Závazek Číny byl znovu zdůrazněn v úterý, kdy se Peng Liyuan, manželka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, setkala v Pekingu s Khaledem El-Enanym, generálním ředitelem Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

Peng, zvláštní vyslankyně UNESCO pro podporu vzdělávání dívek a žen, uvedla, že je ochotna nadále plnit své povinnosti zvláštní vyslankyně, posilovat spolupráci s UNESCO a podporovat trvalý pokrok ve vzdělávání dívek a žen na celosvětové úrovni.

Budování pokroku doma

V roce 1989 zahájila Čínská nadace pro děti a mládež pod vedením Všečínské federace žen projekt Spring Bud, který má za cíl zlepšit vzdělávací příležitosti pro dívky z chudých rodin.

Od roku 2014, kdy se Peng stala zvláštní vyslankyní tohoto projektu, nadále podporuje jeho rozvoj. V roce 2019 oznámila, že v rámci projektu Spring Bud vznikla iniciativa Dream of the Future Action, což je vylepšený program, jehož cílem je pomoci více dívkám dokončit vzdělání a splnit si své sny.

Do konce roku 2023 získal projekt 3,2 miliardy jüanů (451 milionů USD), podpořil 4,22 milionu dívek ve všech 31 provinciích na úrovni regionů a 56 etnických skupin. Projekt také 527.000 dívkám poskytl odborná školení a 190.000 dívkám zajistil individuální doprovod a služby v oblasti duševního zdraví.

Dopad tohoto projektu byl celosvětově uznán, když v roce 2023 získal Cenu UNESCO za vzdělávání dívek a žen.

Projekt Spring Bud je také součástí širšího pokroku Číny v zajišťování rovného přístupu ke vzdělání.

Od roku 2018 se čistá míra zápisu dětí školního věku udržuje blízko 100 %, přičemž téměř neexistuje žádný rozdíl v poměru mezi zápisem chlapců a dívek. V roce 2024 tvořily ženy 50,76 % studentů ve vysokoškolském vzdělávání, zatímco mezi postgraduálními studenty představovaly ženy 50,01 %.

Tato čísla ukazují, jak se vzdělání stalo silným základem pro rozvoj žen v Číně.

Sdílení příležitostí se světem

Čína také pomáhá stále většímu počtu žen a dívek po celém světě získat přístup ke vzdělání a odborné přípravě.

Prostřednictvím spolupráce Jih–Jih, stipendií a technických výměn vyškolila Čína více než 200,000 odbornic z více než 180 zemí a regionů. Od roku 2018 také zahájila více než 100 školicích programů zaměřených na ženy a děti v rozvojových zemích.

Fajer Rabia Pasha, výkonná ředitelka Pakistánské aliance pro vzdělávání dívek, jejíž organizace získala Cenu UNESCO v roce 2023, uvedla, že Čína pomohla ženám a dívkám v rozvojových zemích získat přístup ke vzdělání, odborné přípravě a příležitostem k vedení.

Uvedla, že Čína svými aktivitami prokázala, že její rozvoj prospívá nejen čínským ženám, ale také ženám po celém světě.

Na Globálním setkání lídrů o ženách, které se konalo loni v Pekingu, oznámila Čína, že během následujících pěti let daruje dalších 10 milionů USD Instituci OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení žen a pozve 50.000 žen do Číny na výměnné a vzdělávací programy.

El-Enany v úterý uvedl, že UNESCO je vděčné za cennou podporu Číny a je připraveno prohloubit spolupráci s Čínou s cílem podpořit další rozvoj vzdělávání dívek a žen po celém světě.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html

CGTN: jak Chiny pomagają rozwijać edukację dziewcząt i kobiet na całym świecie

Od czasu wspólnego ustanowienia przez Chiny i UNESCO „Nagrody UNESCO w dziedzinie edukacji dziewcząt i kobiet" w 2015 roku, wyróżnienie otrzymało...

CGTN:Cómo China contribuye al avance de la educación de niñas y mujeres en todo el mundo

Desde que China y la UNESCO establecieron conjuntamente el Premio a la Educación de Niñas y Mujeres en 2015, un total de 20 proyectos de 19 países...
