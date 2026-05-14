CGTN: как Китай помогает продвигать образование девочек и женщин во всем мире

Агентство CGTN опубликовало статью, в которой рассматривается вклад Китая в глобальный прогресс образования девочек и женщин. В статье освещаются усилия Китая по улучшению доступа к образованию дома и расширению сотрудничества за рубежом, показывая, как он поддерживает равные возможности для женщин и девочек во всем мире.

ПЕКИН, 14 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- С тех пор, как в 2015 году Китай и ЮНЕСКО совместно учредили Премию в области образования девочек и женщин, награду получили в общей сложности 20 проектов из 19 стран, в результате чего более 6 миллионов девочек получили лучшие возможности для получения образования.

Являясь первой премией ЮНЕСКО, посвященной образованию девочек и женщин, эта награда отражает долгосрочную приверженность Китая продвижению образования для женщин и девочек во всем мире. Премия, финансируемая правительством Китая, ежегодно присуждается двум лауреатам и состоит из награды в размере 50 000 долларов каждому для продолжения их работы в этой области.

Приверженность Китая была вновь подчеркнута во вторник, когда Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена президента Китая Си Цзиньпина, встретилась с Халедом аль-Анани (Khaled El-Enany), генеральным директором ЮНЕСКО в Пекине.

Пэн, специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам улучшения образования девочек и женщин, заявила, что готова продолжать выполнять свои обязанности в качестве специального посланника, укреплять сотрудничество с ЮНЕСКО и содействовать постоянному прогрессу образования девочек и женщин во всем мире.

Развитие прогресса дома

В 1989 году под руководством Всекитайской федерации женщин Китайский фонд детей и подростков запустил проект Spring Bud, направленный на улучшение возможностей получения образования для девочек из бедных семей.

После того, как в 2014 году Пэн стала специальным посланником по проекту, она продолжал содействовать его развитию. В 2019 году она анонсировала акцию «Мечта о будущем» проекта Spring Bud — обновленную программу, направленную на то, чтобы помочь большему количеству девочек завершить свое образование и осуществить свои мечты.

К концу 2023 года в рамках проекта было собрано 3,2 миллиарда юаней (451 миллион долларов), оказана поддержка 4,22 миллионам девочек во всех 31 регионах провинциального уровня и 56 этнических группах, организована профессиональная подготовка для 527 000 девочек и предоставлены индивидуальные услуги общения и психиатрические услуги для 190 000 девочек.

Его влияние было признано во всем мире, когда в 2023 году он получил премию ЮНЕСКО за образование девочек и женщин.

Проект Spring Bud также является частью более широкого прогресса Китая в обеспечении равного доступа к образованию.

С 2018 года чистый коэффициент охвата детей школьного возраста остается близким к 100%, при этом почти нет гендерного разрыва между мальчиками и девочками. В 2024 году женщины составляли 50,76% студентов высших учебных заведений и 50,01% аспиранток.

Эти цифры показывают, как образование стало прочной основой для развития женщин в Китае.

Совместное использование возможностей со всем миром

Китай также помогает большему числу женщин и девочек во всем мире получить доступ к образованию и профессиональной подготовке.

Благодаря сотрудничеству Юг–Юг, стипендиям и техническим обменам Китай подготовил более 200 000 женщин-специалистов из более чем 180 стран и регионов. С 2018 года ббыло запущено более 100 учебных программ, ориентированных на женщин и детей в развивающихся странах.

Фаджер Рабия Паша (Fajer Rabia Pasha), исполнительный директор Пакистанского альянса за образование девочек, организация которого получила премию ЮНЕСКО в 2023 году, заявила, что Китай помог женщинам и девочкам в развивающихся странах получить доступ к образованию, обучению и возможностям лидерства.

Она сказала, что Китай доказал своими действиями, что его развитие приносит пользу не только китайским женщинам, но и женщинам во всем мире.

На встрече мировых лидеров по положению женщин, состоявшейся в Пекине в прошлом году, Китай объявил о том, что в течение следующих пяти лет он пожертвует еще 10 млн долларов Структуре «ООН-женщины» и пригласит 50 000 женщин в Китай для участия в программах обмена и обучения.

Во вторник аль-Анани заявил, что ЮНЕСКО благодарна Китаю за ценную поддержку и готова углублять сотрудничество с Китаем в целях содействия дальнейшему развитию образования девочек и женщин во всем мире.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-13/How-China-helps-advance-girls-and-women-s-education-worldwide-1N7kfm0cvg4/p.html