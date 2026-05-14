CGTN: jak Chiny pomagają rozwijać edukację dziewcząt i kobiet na całym świecie

CGTN opublikowała artykuł analizujący wkład Chin w globalny postęp edukacji dziewcząt i kobiet. Artykuł przedstawia działania Chin na rzecz poprawy dostępu do edukacji w kraju i rozszerzania współpracy za granicą, pokazując, jak wspierają one równe szanse dla kobiet i dziewcząt na całym świecie.

PEKIN, 14 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Od czasu wspólnego ustanowienia przez Chiny i UNESCO „Nagrody UNESCO w dziedzinie edukacji dziewcząt i kobiet" w 2015 roku, wyróżnienie otrzymało łącznie 20 projektów z 19 krajów, zapewniając lepsze możliwości edukacyjne ponad 6 milionom dziewcząt.

Jako pierwsza nagroda UNESCO poświęcona edukacji dziewcząt i kobiet, wyróżnienie to odzwierciedla długoterminowe zaangażowanie Chin w rozwój edukacji kobiet i dziewcząt na świecie. Finansowana przez rząd chiński nagroda jest przyznawana corocznie dwóm laureatom i obejmuje wyróżnienie w wysokości 50 000 dolarów dla każdego z nich na dalszą działalność w tej dziedzinie.

Zobowiązanie Chin zostało ponownie podkreślone we wtorek, kiedy Peng Liyuan, żona chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, spotkała się w Pekinie z Khaledem El-Enany, dyrektorem generalnym UNESCO.

Peng, specjalna wysłanniczka UNESCO ds. wspierania edukacji dziewcząt i kobiet, powiedziała, że jest gotowa nadal pełnić swoje obowiązki specjalnej wysłanniczki, wzmacniać współpracę z UNESCO oraz promować ciągły rozwój edukacji dziewcząt i kobiet na świecie.

Budowanie postępu w kraju

W 1989 roku, pod przewodnictwem Ogólnokrajowej Chińskiej Federacji Kobiet, Fundacji Dzieci i Młodzieży Chin uruchomiła „Projekt Wiosenny Pąk" (ang. Spring Bud Project), aby poprawić możliwości edukacyjne dziewcząt z ubogich rodzin.

Od momentu objęcia funkcji specjalnej wysłanniczki projektu w 2014 roku Peng nadal wspiera jego rozwój. W 2019 roku ogłosiła akcję „Marzenie o Przyszłości" realizowaną w ramach Projektu Wiosenny Pąk - unowocześnioną inicjatywę mającą pomóc większej liczbie dziewcząt zdobyć edukację i realizować swoje marzenia.

Do końca 2023 roku w ramach projektu zebrano 3,2 miliarda juanów (451 milionów dolarów) i udzielono wsparcia dla 4,22 miliona dziewcząt we wszystkich 31 regionach administracyjnych szczebla prowincjonalnego oraz wśród 56 grup etnicznych, zapewnił szkolenia zawodowe dla 527 000 dziewcząt oraz indywidualne wsparcie i usługi z zakresu zdrowia psychicznego dla 190 000 dziewcząt.

Znaczenie projektu zostało docenione na świecie, gdy zdobył on „Nagrodę UNESCO dla Edukacji Dziewcząt i Kobiet" w 2023 roku.

Projekt Wiosenny Pąk stanowi również część szerzej rozumianego postępu Chin w zapewnianiu równego dostępu do edukacji.

Od 2018 roku wskaźnik zapisów dzieci w wieku szkolnym utrzymuje się na poziomie bliskim 100%, przy niemal zerowej różnicy między chłopcami a dziewczętami. W 2024 roku kobiety stanowiły 50,76% studentów szkół wyższych, natomiast kobiety studiujące na poziomie podyplomowym - 50,01%.

Dane te pokazują, jak edukacja stała się silnym fundamentem rozwoju kobiet w Chinach.

Dzielenie się możliwościami ze światem

Chiny pomagają również większej liczbie kobiet i dziewcząt na całym świecie uzyskać dostęp do edukacji i szkoleń.

W ramach współpracy Południe-Południe, programów stypendialnych i wymiany technicznej Chiny przeszkoliły przeszło 200 000 specjalistek z ponad 180 krajów i regionów. Od 2018 roku uruchomiono ponad 100 programów szkoleniowych poświęconych kobietom i dzieciom w krajach rozwijających się.

Fajer Rabia Pasha, dyrektor wykonawcza Pakistańskiego Sojuszu na rzecz Edukacji Dziewcząt, której organizacja zdobyła nagrodę UNESCO w 2023 roku, powiedziała, że Chiny pomogły kobietom i dziewczętom w krajach rozwijających się uzyskać dostęp do edukacji, szkoleń i możliwości przywódczych.

Stwierdziła, że Chiny poprzez konkretne działania udowodniły, że ich rozwój przynosi korzyści nie tylko chińskim kobietom, ale również kobietom na całym świecie.

Podczas „Światowego Spotkania Liderek" zorganizowanego w Pekinie w ubiegłym roku Chiny ogłosiły, że przekażą kolejne 10 milionów dolarów na rzecz podmiotu „ONZ Kobiety" w ciągu najbliższych pięciu lat i zaproszą 50 000 kobiet do Chin na programy wymiany i szkoleniowe.

El-Enany powiedział we wtorek, że UNESCO jest wdzięczne za cenne wsparcie Chin i gotowe pogłębiać współpracę z krajem w celu dalszego rozwoju edukacji dziewcząt i kobiet na całym świecie.

