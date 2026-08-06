Haier hợp tác với AO 1 Point Slam đưa quần vợt phong trào đến đấu trường Grand Slam

Quan hệ hợp tác mở ra con đường mới để các tay vợt trong cộng đồng trải nghiệm giải Australian Open

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 6 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Haier, thương hiệu thiết bị gia dụng lớn số 1 thế giới, hôm nay công bố quan hệ hợp tác với AO 1 Point Slam, sáng kiến quần vợt sáng tạo do Australian Open khởi xướng, nhằm mang đến cho người chơi quần vợt phong trào cơ hội để trải nghiệm bầu không khí sôi động của giải đấu Grand Slam.

Quan hệ hợp tác này kết nối các cộng đồng quần vợt địa phương với đấu trường quần vợt hàng đầu thế giới, mang đến cho người chơi ở mọi lứa tuổi và trình độ cơ hội tranh tài tại các sự kiện vòng loại địa phương và giành được cơ hội thi đấu trên sân Rod Laver Arena trong Tuần lễ khai mạc giải Australian Open.

Nhằm khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng, Tennis Australia và Haier đang kêu gọi các câu lạc bộ quần vợt, hiệp hội, trường học và huấn luyện viên trên khắp Australia tổ chức các sự kiện vòng loại. Mỗi tay vợt góp mặt ở vòng đấu chính trong Tuần lễ khai mạc AO sẽ đại diện cho một cộng đồng địa phương, trong đó câu lạc bộ gắn với nhà vô địch chung cuộc sẽ nhận được khoản tài trợ phát triển môn quần vợt để hỗ trợ phát triển quần vợt phong trào.

"Quan hệ hợp tác lâu dài với Australian Open đã giúp Haier kết nối với người hâm mộ quần vợt và các cộng đồng trên toàn thế giới. Bằng cách mở rộng hợp tác để bao gồm AO 1 Point Slam, chúng tôi đang tạo ra cơ hội mới để gắn kết với cộng đồng người chơi và người hâm mộ rộng lớn hơn, mang bầu không khí sôi động của Australian Open đến gần hơn với các cộng đồng quần vợt trên toàn thế giới", Wang Meiyan, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương hiệu của Haier Group chia sẻ.

"Chúng tôi rất vui mừng khi mở rộng quan hệ hợp tác với Haier sang AO 1 Point Slam", Cedric Cornelis, Giám đốc Thương mại của Tennis Australia cho biết. "Cam kết của Haier đối với đổi mới và chất lượng hoàn toàn phù hợp với những giá trị của bộ môn thể thao chúng tôi theo đuổi. Sự hợp tác này không chỉ nâng tầm một trong những sự kiện quần vợt mới nhất mà còn góp phần hỗ trợ các cộng đồng quần vợt phong trào trên khắp Australia".

Kế thừa hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị thể thao kể từ lần hợp tác đầu tiên với Melbourne Tigers vào năm 2004, Haier đã mở rộng hiện diện thông qua các tài sản thể thao đẳng cấp thế giới, hợp tác với các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu như Paris Saint-Germain và Liverpool FC, cùng các sự kiện thể thao quốc tế lớn bao gồm Australian Open và Roland-Garros.

Thông qua các quan hệ hợp tác này, Haier kết nối với nhiều đối tượng khán giả đa dạng trên khắp thế giới, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về văn hóa địa phương và phong cách sống của người tiêu dùng. Những trải nghiệm đó tiếp tục định hình cách tiếp cận của Haier trong việc phát triển các sản phẩm và giải pháp đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của các hộ gia đình tại nhiều thị trường khác nhau.

Với mạng lưới nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu cùng năng lực đổi mới địa phương hoá, Haier phát triển các giải pháp nhà thông minh được thiết kế phù hợp với các môi trường sinh hoạt và phong cách sống khác nhau của các hộ gia đình. Từ các mẫu máy giặt tiết kiệm năng lượng được thiết kế phù hợp với các hộ gia đình Châu Âu đến các thiết bị gia dụng dung tích lớn được phát triển cho người tiêu dùng Bắc Mỹ, Haier liên tục điều chỉnh các đổi mới của mình để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Được công nhận là thương hiệu thiết bị gia dụng lớn số 1 thế giới xét theo doanh số bán lẻ trong 17 năm liên tiếp, đồng thời là doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực nhà thông minh, Haier củng cố vị thế dẫn đầu thị trường thông qua đổi mới sáng tạo, các giải pháp lấy người tiêu dùng làm trung tâm và sự gắn kết với cộng đồng địa phương. Bằng cách kết nối thể thao, cộng đồng và công nghệ, công ty hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững cho người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin về việc tổ chức các sự kiện cộng đồng, đăng ký và tham gia chương trình, vui lòng truy cập tennis.com.au/one-point-slam.

Giới thiệu về Haier Group

Được thành lập vào năm 1984, Haier Group là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các giải pháp chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cuộc sống, với sứ mệnh "Sáng tạo nhiều hơn, nhiều khả năng hơn". Công ty đã thiết lập 10 trung tâm R&D, 35 khu công nghiệp và 173 trung tâm sản xuất trên toàn cầu, tạo ra 59,8 tỷ USD doanh thu toàn cầu vào năm 2025. Haier là Thương hiệu hệ sinh thái IoT duy nhất trên thế giới được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu của Kantar BrandZ suốt 8 năm liên tiếp. Bên cạnh đó, Haier cũng được Euromonitor International xếp hạng số 1 thế giới về thị phần thương hiệu trong doanh số bán thiết bị gia dụng lớn trong 17 năm liên tiếp.

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