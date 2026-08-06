하이얼, 'AO 1 포인트 슬램'과 파트너십 체결... 그랜드슬램 무대로 이어지는 풀뿌리 테니스 길 열어

이번 파트너십으로 인해 지역사회의 선수들이 호주 오픈을 경험할 수 있는 새로운 기회 마련

칭다오, 중국 2026년 8월 6일 /PRNewswire/ -- 세계 1위 생활가전 브랜드 하이얼(Haier)이 8월 5일, 호주 오픈(Australian Open)이 출범한 혁신적인 테니스 이니셔티브 AO 1 포인트 슬램(AO 1 Point Slam)과의 파트너십을 발표했다. 이 이니셔티브는 풀뿌리 선수들이 그랜드슬램 대회의 흥미진진함을 직접 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

이번 파트너십은 지역 테니스 커뮤니티를 세계 최고 수준의 테니스 무대와 연결해, 모든 연령과 실력 수준의 선수들에게 지역 예선전에 출전하고 호주 오픈 오프닝 위크(Opening Week) 기간 동안 로드 레이버 아레나(Rod Laver Arena)에서 경기를 펼칠 기회를 얻을 수 있는 길을 열어준다.

더 폭넓은 지역사회 참여를 이끌어내기 위해, 테니스 오스트레일리아(Tennis Australia)와 하이얼은 전국의 테니스 클럽과 협회, 학교, 코치들에게 예선 행사를 개최해달라고 요청하고 있다. AO 오프닝 위크의 본선 진출 선수들은 각자 자신이 속한 지역 커뮤니티를 대표하게 되며, 최종 우승자가 소속된 클럽은 풀뿌리 테니스 성장을 지원하기 위한 테니스 육성 보조금을 받게 된다.

하이얼 그룹의 왕메이옌(Wang Meiyan) 부사장 겸 최고 브랜드 책임자는 "호주 오픈과의 오랜 파트너십을 통해 하이얼은 전 세계 테니스 팬들과 커뮤니티와 유대를 형성할 수 있었다. AO 1 포인트 슬램을 포함해 협력 범위를 확대함으로써, 우리는 더 폭넓은 선수와 팬 커뮤니티와 소통할 새로운 기회를 만들고 있으며, 이를 통해 전 세계 테니스 커뮤니티에 호주 오픈의 흥미진진함을 한층 더 가까이 전달하고 있다"고 말했다.

테니스 오스트레일리아의 세드릭 코르넬리스(Cedric Cornelis) 최고 상업 책임자는 "하이얼과의 파트너십을 AO 1 포인트 슬램으로 확장하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 이어 "혁신과 품질에 대한 하이얼의 헌신은 우리 스포츠가 지닌 가치와 완벽하게 부합한다. 이번 협력은 가장 최근에 출범한 테니스 행사 중 하나를 한층 끌어올리는 동시에 전국의 풀뿌리 테니스 커뮤니티도 함께 지원할 것"이라고 덧붙였다.

2004년 멜버른 타이거스(Melbourne Tigers)와의 첫 협업 이후 20년이 넘는 스포츠 마케팅 경험을 쌓아온 하이얼은 세계적 수준의 스포츠 자산 전반에서 입지를 넓혀왔으며, 파리 생제르맹(Paris Saint-Germain)과 리버풀 FC(Liverpool FC)를 비롯한 주요 축구 클럽, 호주 오픈과 롤랑가로스(Roland-Garros) 같은 주요 글로벌 행사들과 파트너십을 맺었다.

이러한 파트너십을 통해 하이얼은 전 세계의 다양한 관객들과 소통하는 동시에 각 지역의 문화와 소비자 라이프스타일에 대한 더 깊은 인사이트를 확보하고 있다. 이러한 경험은 각기 다른 시장의 가정이 지닌 변화하는 요구를 충족하는 제품과 솔루션을 개발하는 기반이 된다.

글로벌 연구개발 네트워크와 현지화된 혁신 역량을 바탕으로, 하이얼은 각기 다른 가정 환경과 라이프스타일에 맞춰 설계된 스마트홈 솔루션을 개발하는 중이다. 유럽 가정에 맞춘 에너지 효율적인 세탁기부터 북미 소비자를 위해 개발된 대용량 가전제품까지, 하이얼은 다양한 소비자 요구를 충족하기 위해 계속해서 혁신을 이어가고 있다.

17년 연속 판매량 기준 세계 1위 생활가전 브랜드로 인정받고 있으며 세계적인 스마트홈 선도기업으로 자리매김한 하이얼은 혁신과 소비자 중심 솔루션, 지역 참여를 통해 시장에서의 리더십을 강화하고 있다. 스포츠와 커뮤니티, 기술을 하나로 모음으로써, 이 회사는 전 세계 소비자들을 위한 지속적인 가치를 창출하고자 한다.

지역사회 행사 개최와 등록, 참가 관련 세부 정보는 tennis.com.au/one-point-slam에서 확인할 수 있다.

하이얼 그룹 소개

1984년 설립된 하이얼 그룹은 '더 많은 창조, 더 많은 가능성(More Creation, More Possibilities)'이라는 목적 아래, 더 나은 삶과 디지털 전환을 위한 솔루션을 제공하는 세계적인 선도기업이다. 이 회사는 전 세계에 10개의 연구개발 센터와 35개의 산업단지, 173개의 생산기지를 구축했으며, 2025년 전 세계 매출 598억 달러를 기록했다. 하이얼은 칸타 브랜드Z(Kantar BrandZ) 세계에서 가장 가치 있는 브랜드 100(Top 100 Most Valuable Global Brands)에 8년 연속 이름을 올린 세계 유일의 IoT 생태계 브랜드다. 또한 하이얼은 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International) 조사에서 17년 연속 전 세계 주요 가전제품 판매 브랜드 점유율 1위를 기록했다.

SOURCE Haier