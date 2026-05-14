شركة Kolmar Korea، الرائدة في واقيات الشمس ومستحضرات التجميل الكورية، تتوسع إلى مجال العناية الشمسية بفروة الرأس والشعر

توسيع محفظة منتجات الحماية الشمسية عبر إطلاق " Scalp Sun Essence " وتركيبة واقية للشعر من الشمس

تقديم طريقة جديدة لتقييم فعالية الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للشعر، ونشرها في مجلة أكاديمية دولية

سيول، كوريا الجنوبية, 14 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- تسرّع شركة Kolmar Korea، إحدى القوى الرائدة وراء الطفرة العالمية لواقيات الشمس الكورية، توسعها في سوق العناية الشمسية من الجيل الجديد من خلال توسيع خبراتها لتشمل حماية فروة الرأس والشعر، إلى جانب العناية بالبشرة.

A Kolmar Korea researcher tests ‘scalp sun essence’ formulation.

مع استمرار تنامي التوجه العالمي "للعناية بالبشرة (Skinification)" — الذي يشجع المستهلكين على العناية بفروة الرأس والشعر باعتبارهما امتدادًا للعناية بالبشرة — طورت Kolmar Korea حلولًا للحماية من الأشعة فوق البنفسجية لفروة الرأس وتقنيات حماية الشعر من الشمس، كما قدمت أيضًا طريقة تقييم جديدة لقياس فعالية حماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

طورت Kolmar Korea مؤخرًا منتجًا مخصصًا لحماية فروة الرأس من الشمس، باسم "Scalp Sun Essence". يوفر المنتج حماية بمعيار +SPF50، وقد صُمم ليُستخدم مباشرة على فروة الرأس.

على عكس واقيات الشمس التقليدية، التي غالبًا ما يصعب استخدامها على فروة الرأس أو الشعر بسبب محتواها الزيتي الثقيل، يجمع منتج Scalp Sun Essence بين فلاتر الأشعة فوق البنفسجية القابلة للذوبان في الماء والفلاتر الدهنية بنسبة مُحسّنة تمنحه قوامًا خفيفًا.

وتخطط Kolmar Korea لتوسيع هذه الفئة لتشمل أشكالًا مثل الرذاذ والبخاخات، إلى جانب تطوير منتجات تنظيف مخصصة للعناية الشمسية بفروة الرأس. تهدف الشركة إلى طرح المنتج في كوريا خلال هذا العام، قبل التوسع عالميًا، بما في ذلك دخول السوق الأمريكية العام المقبل.

بالإضافة إلى العناية بفروة الرأس، طورت Kolmar Korea أيضًا "تركيبة واقية للشعر من الشمس" صُممت لحماية الشعر من التعرض الضار للضوء، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية.

يتعرض الشعر باستمرار للأشعة فوق البنفسجية وغيرها من مصادر الضوء الضارة، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تغيّر اللون والجفاف والتقصف. ومع ذلك، ركزت معظم منتجات العناية بالشعر التقليدية بصورة أساسية على منع الأضرار الناتجة عن الحرارة، بدلًا من الأضرار الناتجة عن الضوء.

لمعالجة هذه الفجوة، طورت Kolmar Korea تقنية قادرة على حماية الشعر من التلف الضوئي باستخدام زيوت سيليكون خاصة ذات تركيبة جزيئية كبيرة ومعامل انكسار مرتفع، بما يساعد على تشتيت الضوء بفعالية. يُسهم هذا النهج في تقليل استخدام المثبتات الضوئية المستخدمة للحماية من الضوء، وكذلك الزيوت اللازمة لإذابتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ملمس خفيف.

يمكن أيضًا توسيع استخدام هذه التركيبة لتطوير منتجات متعددة الوظائف من خلال إضافة مكونات فعالة مثل البيوتين والبانثينول والنياسيناميد، ما يتيح فوائد تشمل التخفيف من أعراض تساقط الشعر، وتهدئة فروة الرأس، والعناية بالإفرازات الدهنية والمسام.

اقترحت Kolmar Korea أيضًا طريقة جديدة لتقييم فعالية الحماية من الأشعة فوق البنفسجية للشعر بشكلٍ موضوعي.

في السابق، لم تكن هناك طريقة موحدة لقياس أداء الحماية من الأشعة فوق البنفسجية على الشعر. ولمعالجة ذلك، طورت الشركة طريقة تعتمد على تحليل التغيرات في لون الشعر قبل التعرض للأشعة فوق البنفسجية وبعده، لتقييم مستوى التلف وقياس كفاءة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

نُشرت الدراسة العام الماضي في المجلة الدولية للأمراض الجلدية Skin Research and Technology (معامل التأثير: 3.2)، حيث حظيت بتقدير لأهميتها العلمية.

قال أحد مُمثلي Kolmar Korea: "مع تزايد تقسيم سوق العناية الشمسية عالميًا، ينمو الطلب بسرعة على حلول حماية فروة الرأس والشعر". "ومن خلال الاستفادة من قدراتنا البحثية والتطويرية التي تشمل تطوير المنتجات وابتكار المواد وتقييم الفعالية، نهدف إلى قيادة سوق العناية الشمسية بالشعر من الجيل القادم".

تستحوذ Kolmar Korea على أكثر من 70% من سوق العناية الشمسية في كوريا، وتُعرف على نطاق واسع باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية وراء الصعود العالمي لمنتجات الواقيات الشمسية الكورية. في عام 2013، أصبحت الشركة أول شركة مستحضرات تجميل كورية تحصل على شهادة المنتجات التي تُباع بدون وصفة طبية (OTC) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

في عام 2022، عززت Kolmar Korea قدراتها البحثية بشكلٍ أكبر من خلال إنشاء أول مركز أبحاث مخصص للحماية من الأشعة فوق البنفسجية في كوريا تحت اسم "UV Tech Innovation Lab". في الآونة الأخيرة، تجاوزت مبيعات واقيات الشمس التي شاركت Kolmar Korea في تطويرها بالتعاون مع علامات مستحضرات التجميل الكورية العالمية الشهيرة، بما في ذلك Beauty of Joseon وSKIN1004 وRound Lab، حاجز 100 مليون وحدة من المبيعات التراكمية العالمية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2978938/image1.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/Kolmar_Logo.jpg