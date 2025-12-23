Vantage在UF Awards APAC 2025評選中榮獲「亞太區最佳移動交易應用程式」獎

「最佳移動交易應用程式」獎項肯定了Vantage致力於提供一流移動交易體驗的承諾。Vantage移動交易平台設計直觀、執行迅捷，並為新手和經驗豐富的交易者打造了高級功能，提供了用戶從容交易所需的工具和性能。

Vantage首席執行官Marc Despallieres表示：「我們很榮幸能獲得業界的認可。在亞太區贏得『最佳移動交易應用程式』獎項，突顯了我們通過技術賦能交易者的決心。我們將繼續推動創新，提供更智能、更便捷的移動交易解決方案。」

此項殊榮進一步豐富了Vantage的國際榮譽榜單，鞏固了其作為領先移動端交易平台的品牌地位。

欲了解有關Vantage移動交易應用程式及獲獎服務的更多信息，請訪問Vantage官方網站。服務適用區域因管轄範圍及實體差異而有所不同。

關於Vantage

Vantage Markets（簡稱Vantage）是一家多資產差價合約（CFD）經紀商，為客戶提供靈活且強大的差價合約交易服務，交易產品包括外匯、大宗商品、指數、股票、交易型開放式指數基金（ETF）和債券。

憑藉16年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，還提供可靠的交易平台，助力客戶精準把握交易機會。

交易有道，智贏未來，一切盡在@Vantage

風險提示：差價合約屬於複雜的金融工具，受槓桿影響，存在快速虧損的較高風險。交易前請充分知悉相關風險。

免責聲明：本文僅供信息參考，不構成財務建議、要約或任何金融產品/服務的招攬。內容不適用於當地法律法規限制此類信息傳播或使用的司法管轄區的居民。所述獎項為品牌層面認可，並不表明任何特定Vantage實體的許可權限。建議讀者在進行任何投資或財務決策前尋求獨立的專業意見，自行承擔因參考本文內容所產生的風險。

