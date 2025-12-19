Vantage получает награду «Лучшее мобильное приложение для трейдинга -- Азиатско-Тихоокеанский регион» на церемонии UF Awards APAC 2025

Порт-Вила, Вануату, 19 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Vantage, ведущий мультиактивный брокер, с радостью сообщает о получении награды «Лучшее мобильное приложение для трейдинга — Азиатско-Тихоокеанский регион» на престижной церемонии UF AWARDS APAC 2025, прошедшей в рамках выставки iFX EXPO Asia 2025.

На шестой церемонии UF Awards APAC отмечались лучшие бренды в сфере финансовых технологий и онлайн-трейдинга, которые поставляют выдающиеся продукты и услуги. Этот знак признания был присвоен бренду Vantage в рамках региональных номинаций мероприятия.

Награда «Лучшее мобильное приложение для трейдинга» присуждена Vantage за приверженность обеспечению лучшей в своем классе мобильный среды. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, молниеносному исполнению транзакций и расширенным функциям, предназначенным и для новичков, и для опытных трейдеров, мобильная платформа Vantage предоставляет инструменты и производительность, необходимые для уверенного трейдинга.

Марк Деспальерес (Marc Despallieres), генеральный директор Vantage, заявил: «Для нас большая честь получить это отраслевое признание. Победа в номинации «Лучшее мобильное приложение для трейдинга — Азиатско-Тихоокеанский регион» подчеркивает нашу приверженность разработке технологий, расширяющих возможности трейдеров. Мы будем продолжать внедрять инновации и создавать мобильные решения, которые делают трейдинг интеллектуальнее и доступнее».

Эта награда пополняет растущий список международных наград Vantage и укрепляет положение бренда как ведущей мобильной платформы для трейдинга.

Дополнительную информацию об услугах трейдинга и мобильном приложении Vantage вы можете найти на веб-сайте Vantage. Доступность услуг зависит от юрисдикции.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это CFD-брокер смешанных инвестиций, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли CFD-продуктами, включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая 16-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли обычного брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую платформу, которая обеспечивает доступ к возможностям трейдинга.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: CFD — это сложные инструменты, которые связаны с высоким уровнем риска быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Убедитесь, что вы осознаете все риски, прежде чем начать торговать.

Отказ от ответственности: данная статья предоставляется только в информационных целях и не является финансовой рекомендацией, предложением или рекламой каких-либо финансовых продуктов или услуг. Этот контент не предназначен для резидентов любой юрисдикции, где распространение или использование такой информации будет противоречить местному законодательству или нормативным актам. Описанные награды являются признанием достоинств на уровне бренда и не указывают на лицензионные разрешения какой-либо конкретной организации Vantage. Читателям рекомендуется обратиться за независимой профессиональной консультацией, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные или финансовые решения. Любые действия на основании представленной информации вы совершаете исключительно на свой страх и риск.

