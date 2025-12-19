Vantage Raih Nominasi "Best Mobile Trading App - APAC" di Ajang UF Awards APAC 2025

Vantage meraih nominasi "Best Mobile Trading App" atas komitmen dalam menghadirkan aplikasi mobile terbaik. Dengan desain intuitif, eksekusi yang sangat cepat, serta fitur canggih yang mudah digunakan trader pemula maupun berpengalaman, aplikasi mobile Vantage menawarkan sarana dan performa yang mendukung aktivitas trading.

Marc Despallieres, CEO, Vantage, berkata: "Kami gembira meraih pengakuan industri tersebut. Gelar 'Best Mobile Trading App' untuk Asia Pasifik membuktikan dedikasi kami dalam mengembangkan teknologi yang memberdayakan para trader. Kami akan selalu berinovasi dan menyediakan aplikasi mobile yang membuat trading semakin cerdas dan mudah diakses."

nominasi ini melengkapi daftar prestasi internasional yang berhasil diperoleh Vantage sehingga semakin memperkuat posisi Vantage sebagai platform mobile-first trading yang terdepan.

Informasi selengkapnya mengenai aplikasi mobile trading Vantage dan layanan Vantage lain yang telah sukses memenangkan penghargaan tersedia di situs resmi Vantage . Layanan yang tersedia bergantung pada yurisdiksi dan entitas.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset CFD yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk melakukan trading produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Valas, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 16 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan platform trading aset yang andal, serta membuka berbagai peluang bagi klien.

PERINGATAN TENTANG RISIKO: CFD merupakan instrumen investasi yang kompleks. Anda dapat mengalami kerugian jika memakai fasilitas dana pinjaman (leverage). Anda harus mempelajari risiko tersebut sebelum melakukan trading aset.

Sanggahan: Artikel ini hanya menyajikan informasi, bukan penawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan Vantage. Konten artikel ini bukan untuk warga negara yang tinggal di yurisdiksi yang melarang distribusi atau penggunaan produk dan layanan Vantage. Pembaca dianjurkan agar mencari saran profesional secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi atau finansial. Anda bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersaji dalam artikel ini.

SOURCE Vantage