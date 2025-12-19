Vantage ottiene il riconoscimento "Migliore app di trading mobile - APAC" agli UF Awards APAC 2025

PORT VILA, Vanuatu, 19 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, il principale broker multi-asset, annuncia di aver ricevuto il riconoscimento Migliore app di trading mobile – APAC ai prestigiosi UF AWARDS APAC 2025, tenutisi durante l'iFX EXPO Asia 2025.

Ora alla sesta edizione, gli UF Awards APAC attestano l'eccellenza nella regione Asia-Pacifico, celebrando i migliori marchi fintech e di trading online che offrono prodotti e servizi eccezionali. Questo riconoscimento è stato conferito al marchio Vantage nell'ambito delle categorie di riconoscimenti regionali dell'evento.

Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App – APAC’ at the UF Awards APAC 2025

Il riconoscimento Migliore app di trading mobile attesta l'impegno di Vantage nell'offrire un'esperienza mobile di prim'ordine. Grazie al design intuitivo, all'esecuzione rapidissima e alle funzionalità avanzate pensate sia per i trader alle prime armi sia per quelli esperti, la piattaforma mobile Vantage offre gli strumenti e le prestazioni necessari per fare trading in tutta sicurezza.

Commenta Marc Despallieres, ceo Vantage: "Siamo onorati di ricevere dal settore questo riconoscimento – Migliore app di trading mobile nella regione APAC – che sottolinea il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie che diano più autonomia e controllo ai trader. Continueremo a innovare e a offrire soluzioni mobili che rendano il trading più intelligente e accessibile".

Questo riconoscimento si aggiunge alla lista in crescita di riconoscimenti internazionali conferiti a Vantage e ne rafforza la posizione di piattaforma leader nel trading mobile-first.

Per maggiori informazioni sull'app di trading mobile e sui servizi pluripremiati Vantage visitare il sito web Vantage. La disponibilità del servizio varia a seconda del Paese e dell'entità.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di contratti per differenza (CFD) multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di CFD – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a 16 anni di esperienza di mercato, Vantage va oltre il ruolo di broker, offrendo un'apposita affidabile piattaforma che garantisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Disclaimer: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. I premi descritti sono riconoscimenti a livello di marchio e non indicano le autorizzazioni di licenza riguardo ad alcuna specifica entità Vantage. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831521/Vantage_Wins__Best_Mobile_Trading_App___APAC__UF_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg