Vantage vinner «Beste mobile handelsapp - APAC» under UF Awards APAC 2025

PORT VILA, Vanuatu, 25. november 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, den ledende multiaktivamegleren, har gleden av å kunngjøre tildelingen av «Beste mobile handelsapp – APAC» under den prestisjefylte UF AWARDS APAC 2025, som ble avholdt under iFX EXPO Asia 2025.

UF Awards APAC, nå i sin sjette utgave, anerkjenner fortreffelighet i hele Asia-Stillehavsregionen, og feirer de beste fintech- og netthandelsmerkene som leverer fremragende produkter og tjenester. Denne anerkjennelsen ble presentert til Vantage-merket som en del av arrangementets regionale priskategorier.

Vantage Wins ‘Best Mobile Trading App – APAC’ at the UF Awards APAC 2025

Beste mobile handelsapp-prisen hedrer Vantages forpliktelse til å levere en ledende mobilopplevelse. Med intuitiv design, lynrask utførelse og avanserte funksjoner bygget for både nye og erfarne handelsmenn, tilbyr Vantages mobile plattform verktøyene og ytelsen som trengs for å handle trygt.

Marc Despallieres, administrerende direktør for Vantage Markets, delte følgende: «Vi er stolte å motta denne anerkjennelsen fra bransjen. Å vinne Beste mobile handelsapp i APAC-regionen understreker vårt engasjement for å utvikle teknologi som styrker handelsmenn. Vi vil fortsette å innovere og levere mobile løsninger som gjør handel smartere og mer tilgjengelig.»

Denne anerkjennelsen er en av flere blant Vantages voksende liste over internasjonale utmerkelser og styrker merkevarens posisjon som en ledende mobil-først handelsplattform.

For mer informasjon om Vantages mobile handelsapp og prisbelønte tjenester, besøk Vantage-nettsted. Tjenestetilgjengeligheten varierer avhengig av jurisdiksjon og enhet.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en global CFD-megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med CFD-produkter (Contracts for Difference), inkludert valuta, råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med 16 års markedserfaring går Vantage utover rollen som megler og gir en pålitelig handelsplattform som gir kunder tilgang til handelsmuligheter.

Handle smartere @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-er er komplekse instrumenter og medfører en høy risiko for å miste penger raskt på grunn av giring. Sørg for at du forstår risikoen før du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt til informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning, et tilbud eller oppfordring til noen finansielle produkter eller tjenester. Innholdet er ikke beregnet for innbyggere i noen jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lokal lovgivning eller forskrift. Prisene som er beskrevet er anerkjennelser på merkevarenivå og indikerer ikke lisenstillatelsene til noen spesifikk Vantage-enhet. Leserne rådes til å søke uavhengig profesjonell rådgivning før de tar noen investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillit du legger til den fremlagte informasjonen er strengt på egen risiko.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/2831521/Vantage_Wins__Best_Mobile_Trading_App___APAC__UF_Awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg