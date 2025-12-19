شركة Vantage تحتفل بفوزين بارزين في جوائز Finance Magnates 2025 في فيتنام والمملكة المتحدة

بورت فيلا، فانواتو, 19 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- احتلفت Vantage بتحقيق إنجاز جديد في جوائز Finance Magnates 2025 بعد حصولها على جائزة أسرع وسيط نموًا في 2025 في فيتنام، وجائزة أفضل وسيط ببرنامج الشركاء في 2025 في المملكة المتحدة. قُدِّمت هذه الجوائز لعلامة Vantage ضمن الفئات الإقليمية والوطنية للحدث.

تُعد جوائز Finance Magnates من بين أكثر الجوائز احترامًا واعتمادًا في قطاع التداول، حيث تستند عملية الاختيار إلى تصويت المجتمع إلى جانب تقييمات متخصصة من خبراء الصناعة. ويُبرز هذا التكريم جهود Vantage المتواصلة عبر عملياتها العالمية، والمدعومة بتوفير موارد وأدوات تعليمية محسّنة تلبي احتياجات المتداولين من مختلف مستويات الخبرة، سواء المبتدئين أو المحترفين. وتعكس جائزة "أفضل وسيط ببرنامج الشركاء" على وجه الخصوص قوة منظومة الشركاء لدى Vantage، والتي تقوم على آليات تتبّع شفافة، وهياكل عمولات تنافسية، إلى جانب دعم مخصص وعالي الجودة للشركاء والعملاء على حد سواء.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال Marc Despallieres، الرئيس التنفيذي لشركة Vantage: "إن فوزنا في كل من فيتنام والمملكة المتحدة يعكس تفاني فريقنا وثقة عملائنا، وهما العاملان الأساسيان وراء نجاحنا المستمر". وأضاف: "وتؤكد هذه الجوائز التزامنا بفهم احتياجات عملائنا والارتقاء بتجربة التداول عبر مختلف الأسواق ".

وتجسّد هذه الجوائز مجتمعة استراتيجية Vantage التي تركز على تعزيز تجربة العملاء وبناء القدرات وتقديم حلول تداول مبتكرة مدفوعة بالابتكار والتطوير المستمر .

لمزيد من المعلومات حول Vantage وخدماتها الحائزة على جوائز، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لـ Vantage. يختلف توفُّر الخدمات بحسب الولاية القضائية والكيان.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets (أو Vantage) هي شركة وساطة للعقود مقابل الفروقات (CFD) متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، والسندات.

مع 16 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، وتوفر منصة تداول موثوقة توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى فرص التداول.

