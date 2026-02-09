/تصحيح -- Fairland Group - iGarden /

في البيان الصحفي بعنوان "إطلاق iGarden M1 Pro Max الحائز على جائزة الابتكار في معرض CES 2026 كأول منظف مسابح في العالم مزوّد بتقنية الرؤية الثنائية البيونيكية"، الصادر في 8 فبراير 2026 من قبل Fairland Group عبر PR Newswire، أفادتنا الشركة بأنه يجب تصحيح السعر المذكور في قسم التسعير والتوافر من 1199 دولارًا أمريكيًا إلى 1599 دولارًا أمريكيًا.

إطلاق iGarden M1 Pro Max الحائز على جائزة الابتكار في معرض CES 2026 كأول منظف مسابح في العالم مزوّد بتقنية الرؤية الثنائية البيونيكية

شنجن، الصين، 8 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- عقب حصوله على جائزة الابتكار في معرض CES 2026، تم اليوم الإطلاق العالمي الرسمي لجهاز iGarden M1 Pro Max، ليُرسّخ معيارًا تقنيًا جديدًا بصفته أول منظف مسابح في العالم يعتمد على تقنية الرؤية الثنائية البيونيكية. يرتقي هذا الجهاز الرائد إلى ما هو أبعد من العشوائية العمياء التي تعتمدها الروبوتات التقليدية، من خلال بناء منظومة بيومحاكاة متكاملة تقوم على مثلث "العين، والعقل، والجسم". يُتيح هذا التحوّل المعماري لجهاز M1 Pro Max القدرة على إدراك العمق، واتخاذ قرارات ذكية، وتنفيذ عمليات تنظيف شاقة بمستوى متقدّم من الاستقلالية، بما يعيد رسم ملامح فئة منظفات المسابح.

AI 2 KV

تكمن الميزة الجوهرية لمنظف المسابح في نظام الرؤية الثنائية البيومحاكية. وعلى عكس أجهزة الاستشعار التقليدية، يعتمد هذا النظام على مبدأ اختلاف المنظر لتوليد بيانات عمق ثلاثية الأبعاد حقيقية، ما يتيح له التعرّف بدقة على الدرج والمنحدرات وحتى أماكن التشمس في المياه الضحلة بعمق يصل إلى 40 سم، مع مستوى عالٍ من الدقة. تتدفّق هذه المدخلات البصرية إلى نظام الذكاء البصري، لتغذّي نظام الاستهداف الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. إذا تم اكتشاف الحطام في نفس المنطقة بعد مرور الجهاز عدة مرات، يقوم النظام تلقائيًا بتفعيل وضع التوربو، مُطلِقًا قوة شفط ثلاثية (300%) لدفع الطاقة إلى المنطقة الأكثر تحديًا، ما يضمن إزالة حتى أصعب الحطام.

ويستمد هذا الأداء الفائق في التنظيف العميق قوته من الهيكل المعماري المزدوج المعتمد. يقدّم M1 Pro Max مدة تشغيل فائقة تصل إلى 10 ساعات، مدعومةً بنظام البطارية عالية الطاقة ومحوّل الذكاء الاصطناعي iGarden AI-Inverter 2.0. يقوم هذا المحوّل الذكي بتكييف الطاقة حسب المهمة المحددة، مما يضمن تحقيق أقصى كفاءة للطاقة لصالح نظام التدفق ذو القوة المزدوجة، الذي يولّد موجة شفط قوية ومستدامة لضمان تلاصق فائق. وبالاقتران مع المؤقّت المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح تشغيلاً مستمرًا بدون صيانة لمدة تصل إلى 21 يومًا، يوفر M1 Pro Max تجربة حقيقية لـ "الراحة الذهنية المطلقة".

تم تصميم تجربة المستخدم لتوفير أدنى حد من التفاعل مع الجهاز، مع أقصى درجات الموثوقية. يحل الجهاز مشكلة "قلق الاسترجاع" من خلال ميزة العودة بضغطة واحدة إلى خط الماء، مستفيدًا من التواصل عبر الموجات الصوتية لتوفير استجابة فورية. كما أن الصيانة سهلة للغاية؛ حيث يأتي الجهاز مزوّدًا بحجرة حطام عالية السعة بسعة 4.5 لتر ونظام ترشيح مزدوج الطبقات، مع تصميم مقاوم للانسداد يحافظ على كفاءة تنظيف احترافية حتى عند امتلاء الحجرة بالكامل.

لقد حصد هذا التكامل السلِس بين القوة والذكاء اهتمامًا واسعًا من قطاع الصناعة. لاحظ موقع The Gadgeteer إطلاق iGarden "لنظام ذكاء اصطناعي يرتكز على الثقة" خلال معرض CES 2026، مسلطًا الضوء على تحوّل العلامة التجارية نحو تقديم قيمة فعلية وفعّالة للمستخدمين. تؤكد Cathleen Cao، مديرة تطوير المنتجات في iGarden، أن هذا الأمر مقصود ومخطط له بعناية. تقول Cao: "يجب ألا تكون التكنولوجيا مصدر إلهاء؛ بل يجب أن تنظم الحياة بهدوء وبشكلٍ سلِس". "يمثل جهاز M1 Pro Max تجسيدًا لفلسفتنا 'عندما تتراجع التكنولوجيا إلى الخلف'. أكثر التكنولوجيات تقدّمًا هي تلك التي تمرّ مرور الكرام ولا تترك أثرًا يُذكر، سوى بيئة مثالية مُحافَظ عليها بالكامل".

يشكّل هذا الإطلاق تحوّلاً كبيرًا في سرد قصة العلامة التجارية iGarden لعام 2026، حيث يركّز على مفهوم "تكنولوجيا الحياة الإبداعية". وترى الشركة أن المساحات الخارجية يجب أن تُشعر المستخدم بالحرية والراحة، لا بالواجب أو المسؤولية. صُمِّم M1 Pro Max ليكون جزءًا من نظام خارجي ذاتي الإدارة، يتميز بمدة تشغيل أطول، وحركة سلسة وهادئة، وتأثير شبه معدوم على البيئة المحيطة. من خلال التركيز على الاستقلالية الكاملة والمتواصلة، تضمن iGarden أن تعمل الحديقة كنظام متكامل واحد. تم تصميم هذه التكنولوجيا وفق مبدأ "الرفق الدائم بالتصميم"، بحيث تحترم إيقاعات الطبيعة مع ضمان أن تبقى التجربة الخارجية سهلة، وذكية، وحيوية.

الأسعار والتوافر

يتوفَّر جهاز iGarden M1 Pro Max الآن للشراء، بأسعار تبدأ من 1,599 دولار أمريكي. لطلب الجهاز، يُرجى زيارة المتجر الرسمي لـ iGarden.

نبذة عن iGarden

كعلامة تجارية مبتكرة تابعة لـ Fairland Group، تتصدر iGarden ثورة الحدائق الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. بدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع التصميم الصديق للبيئة، نبتكر مساحات خارجية تتمتع بالذكاء، والقدرة على التكيّف، والإدارة الذاتية الكاملة. تقدّم iGarden مجموعة منتقاة بعناية من الحلول، بدءًا من منظفات المسابح المزودة بالذكاء الاصطناعي ونفاثات السباحة، وصولاً إلى جزازات العشب الذكية، والمضخّات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة AIoT، لتوفّر أسلوب حياة سلِس وهادئ ومستدام، يجمع بين الذكاء والجمال في كل تفاصيله. مع iGarden، تتحول الحياة الخارجية إلى تجربة من الراحة والانسجام، حيث يصبح كل تحرك يومي تعبيرًا عن الفن. دائمًا ذكي. دائمًا ملهم. دائمًا مستدام.

للتواصل الإعلامي

Mengru Li

ممثل العلاقات العامة في iGarden

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2888780/AI.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2888778/2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2888779/KV.jpg