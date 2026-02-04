Pabrik Hisense Raih Gelar "Customer Centricity Lighthouse Factory" Pertama di Dunia untuk Industri TV dari World Economic Forum

Pengakuan ini merupakan bagian dari Global Lighthouse Network WEF sebagai bentuk apresiasi atas fasilitas industri yang menerapkan teknologi digital canggih untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan, mempercepat waktu peluncuran produk ke pasar, serta meningkatkan kinerja operasional.

Bergerak di pasar TV global yang telah maju dan sangat kompetitif, Pabrik Hisense Visual Technology Qingdao menghadapi permintaan konsumen yang cepat berubah serta lonjakan biaya. Menjawab tantangan tersebut, pabrik ini menjalankan transformasi digital secara menyeluruh dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI), big data, simulasi industri, dan virtual reality (VR) skala besar dalam penelitian dan pengembangan (R&D) produk baru serta proses produksi.

Hasilnya, pabrik Hisense ini berhasil meraih Net Promoter Score (NPS) sebesar 84%, memangkas siklus R&D hingga 34%, menurunkan biaya material sebesar 18%, serta mempercepat waktu pelatihan karyawan baru hingga 60%. Proses kerja, mulai dari mempelajari kebutuhan pelanggan hingga menerjemahkannya ke dalam fungsi produk, juga dipersingkat 62%, sedangkan efisiensi produksi TV berukuran 85 inci meningkat hingga mencapai siklus manufaktur 20 detik.

"Di Hisense, manufaktur cerdas selalu berawal dari kebutuhan konsumen," ujar Dennys Li, President, Hisense Visual Technology Co., Ltd. "Dengan membangun sistem manufaktur yang berpusat pada manusia, kami menerjemahkan wawasan pelanggan menjadi produk yang bernilai tambah dengan kecepatan dan presisi yang lebih tinggi."

Hisense telah meraih tiga pengakuan Lighthouse sebagai bagian dari jaringan WEF Global Lighthouse Network. Sebelumnya, pabrik Hisense Hitachi di Huangdao telah diakui sebagai "Sustainability Lighthouse" pertama di dunia untuk sektor VRF sekaligus menjadi satu-satunya pabrik dengan dua status Lighthouse di industri tersebut, menegaskan kepemimpinan Hisense dalam manufaktur berkelanjutan berbasiskan AI.

Penetapan status "Customer Centricity Lighthouse" merupakan perkembangan penting dalam transformasi digital Hisense yang berfokus pada manusia, sekaligus memperkuat strategi manufaktur cerdas Hisense.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (periode 2023-Triwulan III-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense