Le Forum économique mondial a décerné à Hisense le titre de première usine phare du monde en matière de centricité client dans le secteur de la télévision

QINGDAO, Chine, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils électroménagers, a annoncé que l'usine Hisense Visual Technology Qingdao a été reconnue par le Forum économique mondial (WEF) comme un phare de la centralité client, devenant ainsi la première et la seule usine phare dans l'industrie mondiale de la télévision.

Cette désignation a été annoncée dans le cadre du Global Lighthouse Network du WEF, qui reconnaît les sites industriels appliquant des technologies numériques avancées afin d'améliorer la valeur pour le client, la rapidité de commercialisation et la performance opérationnelle.

Évoluant dans un marché mondial de la télévision établi et très concurrentiel, l'usine Hisense Visual Technology Qingdao a dû gérer une évolution rapide de la demande des consommateurs et une pression croissante sur les coûts. Le site a donc mis en œuvre une transformation numérique complète, intégrant l'intelligence artificielle, le big data, la simulation industrielle et la réalité virtuelle (RV) à grande échelle, dans la recherche et le développement et la fabrication de nouveaux produits.

En conséquence, l'usine a atteint un taux de recommandation net (NPS) de 84 %, réduit les cycles de recherche et développement de 34 %, diminué les coûts des matériaux de 18 % et raccourci le temps de formation des nouveaux employés de 60 %. Le cycle entre l'identification des besoins du client et leur adaptation en fonctionnalités du produit a été réduit de 62 %, tandis que l'efficacité de la production de téléviseurs de 85 pouces a été améliorée pour atteindre un cycle de fabrication de 20 secondes.

« Chez Hisense, la fabrication intelligente est initiée par les besoins des consommateurs », a expliqué Dennys Li, président de Hisense Visual Technology Co. « En construisant un système de fabrication centré sur l'humain, nous transformons les informations sur les clients en valeur réelle du produit, avec plus de rapidité et de précision. »

C'est la troisième fois que Hisense reçoit le titre d'usine phare au sein du réseau mondial des « Lighthouses » du WEF. L'usine Hisense Hitachi de Huangdao a précédemment été reconnue comme le premier phare de durabilité au monde dans le secteur des systèmes à débit de réfrigérant variable et la seule usine deux fois certifiée « Lighthouse de l'industrie », soulignant le leadership de Hisense dans la fabrication durable basée sur l'IA.

La désignation « Customer Centricity Lighthouse » représente une étape clé dans la transformation numérique centrée sur l'humain et la stratégie de fabrication intelligente de Hisense.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération en matière de RGB MiniLED. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde 2026TM de la FIFA, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2874586/Lighthouse_Factory.jpg