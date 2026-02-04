Фабрике Hisense первой в мире Всемирный экономический форум присвоил статус Customer Centricity Lighthouse в телевизионной отрасли

ЦИНДАО, Китай, 4 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, объявила о том, что Всемирный экономический форум (WEF) присвоил фабрике Hisense Visual Technology в Циндао статус Customer Centricity Lighthouse (маяк ориентированности на клиента), сделав ее первой и единственной фабрикой со статусом Lighthouse в мировой телевизионной отрасли.

О присвоении статуса было объявлено в рамках инициативы WEF Global Lighthouse Network, которая отмечает промышленные объекты, применяющие передовые цифровые технологии в целях повышения ценности для клиентов, скорости вывода продуктов на рынок и операционной эффективности.

Работая на зрелом мировом телевизионном рынке с высоким уровнем конкуренции, фабрика Hisense Visual Technology в Циндао столкнулась с быстро меняющимся потребительским спросом и растущим ценовым давлением. В ответ производственный объект провел комплексную цифровую трансформацию, внедрив искусственный интеллект, большие данные, промышленное моделирование и крупномасштабную систему виртуальной реальности (VR) в научные исследования, разработку новых продуктов и производство.

В результате фабрика достигла показателя Net Promoter Score (NPS) 84 %, сократила время циклов НИОКР на 34 %, снизила материальные затраты на 18 % и сократила время обучения новых сотрудников на 60 %. Цикл от сбора информации о потребностях клиентов до превращения ее в функции продуктов сократился на 62 %, а эффективность производства 85-дюймовых телевизоров повысилась до 20-секундного производственного цикла.

«В компании Hisense интеллектуальное производство начинается с потребностей потребителей, — сказал Деннис Ли (Dennys Li), президент компании Hisense Visual Technology Co., Ltd. — Создавая ориентированную на человека производственную систему, мы превращаем идеи клиентов в реальную ценность продукта быстрее и точнее».

Это третье присвоение фабрикам Hisense статуса Lighthouse в рамках инициативы WEF Global Lighthouse Network. Ранее фабрика Hisense Hitachi в Хуандао первой в мире получила статус Sustainability Lighthouse (маяк устойчивого развития) в секторе VRF и стала единственной в отрасли фабрикой, получившей два статуса Lighthouse, что подчеркивает лидерство Hisense в области устойчивого производства с поддержкой ИИ.

Присвоение статуса Customer Centricity Lighthouse представляет собой ключевую веху в ориентированной на человека цифровой трансформации и стратегии интеллектуального производства компании Hisense.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Как родоначальник RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером инноваций следующего поколения технологии RGB MiniLED. Являясь официальным спонсором футбольного чемпионата FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2874586/Lighthouse_Factory.jpg