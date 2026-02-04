Hisense fue nombrada como la primera fábrica del mundo con la designación Customer Centricity Lighthouse en la industria de los televisores por el Foro Económico Mundial

QINGDAO, China, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, anunció que la fábrica Hisense Visual Technology de Qingdao ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial (FEM) como Customer Centricity Lighthouse (Faro de orientación al cliente), y se convirtió en la primera y única fábrica Lighthouse en la industria de los televisores a nivel mundial.

La designación se anunció como parte de la Red Lighthouse Mundial del FEM, que reconoce a los sitios industriales que aplican tecnologías digitales avanzadas para mejorar el valor para el cliente, la velocidad de comercialización y el rendimiento operativo.

Al operar en un mercado mundial de televisores maduro y altamente competitivo, la fábrica de Hisense Visual Technology de Qingdao se enfrentó a una demanda de los consumidores en rápida evolución y a una presión cada vez mayor en los costos. En respuesta, el sitio llevó a cabo una transformación digital integral, e incorporó inteligencia artificial, big data, simulación industrial y realidad virtual (RV) a gran escala en toda la investigación y el desarrollo (I+D) y la fabricación de nuevos productos.

Como resultado, la fábrica logró un Net Promoter Score (NPS) del 84 %, redujo los ciclos de I+D en un 34 %, redujo los costos de materiales en un 18 % y acortó el tiempo de capacitación de los nuevos empleados en un 60 %. El ciclo desde la recopilación de las necesidades del cliente hasta su traducción en funciones del producto se redujo en un 62 %, mientras que la eficiencia de la producción de televisores de 85 pulgadas mejoró hasta alcanzar un ciclo de fabricación de 20 segundos.

"En Hisense, la fabricación inteligente comienza a partir de las necesidades del consumidor", afirmó Dennys Li, presidente de Hisense Visual Technology Co., Ltd. "Al construir un sistema de fabricación centrado en las personas, convertimos los conocimientos de los clientes en valor real del producto con mayor rapidez y precisión".

Esta es la tercera designación de Hisense como Lighthouse dentro de la Red Lighthouse Mundial del FEM. Anteriormente, la fábrica de Hisense Hitachi de Huangdao fue reconocida como el primer Lighthouse de sostenibilidad del mundo en el sector de enrutamiento y reenvío virtual (VRF) y la única fábrica doble Lighthouse de la industria, lo que destaca el liderazgo de Hisense en la fabricación sostenible basada en la IA.

La designación Customer Centricity Lighthouse representa un hito clave en la transformación digital centrada en las personas y la estrategia de fabricación inteligente de Hisense.

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es una empresa líder mundialmente reconocida en la industria de los electrodomésticos y la electrónica de consumo, con presencia en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones inteligentes de tecnología de la información de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el puesto N.º 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de más de 100 pulgadas (2023 hasta el tercer trimestre de 2025). Como creador del RGB MiniLED, Hisense sigue liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense se compromete a establecer alianzas deportivas a nivel mundial como una forma de conectar con el público de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874586/Lighthouse_Factory.jpg

FUENTE Hisense