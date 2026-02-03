Hisense vom Weltwirtschaftsforum zur weltweit ersten kundenorientierten Leuchtturmfabrik in der TV-Branche ernannt

QINGDAO, China, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab bekannt, dass die Hisense Visual Technology Qingdao Factory vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als „Customer Centricity Lighthouse" ausgezeichnet wurde und damit die erste und einzige Lighthouse-Fabrik in der globalen Fernsehindustrie ist.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen des Global Lighthouse Network des WEF bekannt gegeben, das Industriebetriebe würdigt, die fortschrittliche digitale Technologien einsetzen, um den Kundennutzen, die Markteinführungszeit und die Betriebsleistung zu verbessern.

Die Hisense Visual Technology Qingdao Factory ist in einem reifen und hart umkämpften globalen TV-Markt tätig und sah sich mit einer sich schnell verändernden Verbrauchernachfrage und einem zunehmenden Kostendruck konfrontiert. Als Reaktion darauf führte der Standort eine umfassende digitale Transformation durch und integrierte künstliche Intelligenz, Big Data, industrielle Simulation und groß angelegte Virtual Reality (VR) in die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung neuer Produkte.

Dadurch erreichte das Werk einen Net Promoter Score (NPS) von 84 %, reduzierte die Forschungs- und Entwicklungszyklen um 34 %, senkte die Materialkosten um 18 % und verkürzte die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter um 60 %. Der Zyklus von der Erfassung der Kundenbedürfnisse bis zu deren Umsetzung in Produktfunktionen wurde um 62 % verkürzt, während die Produktionseffizienz für 85-Zoll-Fernseher auf einen Fertigungszyklus von 20 Sekunden verbessert wurde.

„Bei Hisense beginnt intelligente Fertigung bei den Bedürfnissen der Verbraucher", sagte Dennys Li, Präsident von Hisense Visual Technology Co. „Durch den Aufbau eines menschenzentrierten Fertigungssystems setzen wir Kundenwünsche schneller und präziser in echten Produktwert um."

Dies ist bereits die dritte Lighthouse-Auszeichnung für Hisense innerhalb des WEF Global Lighthouse Network. Zuvor wurde das Werk von Hisense Hitachi in Huangdao als weltweit erstes Sustainability Lighthouse im VRF-Sektor und als einziges Werk der Branche mit zwei Lighthouse-Auszeichnungen anerkannt, was die Führungsrolle von Hisense im Bereich der KI-gestützten nachhaltigen Fertigung unterstreicht.

Die Auszeichnung als „Customer Centricity Lighthouse" ist ein wichtiger Meilenstein in der menschenzentrierten digitalen Transformation und der intelligenten Fertigungsstrategie von Hisense.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023–3. Quartal 2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874586/Lighthouse_Factory.jpg