افتتاح الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد في بكين

بكين، 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- افتُتحت الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد (CISCE) في بكين يوم 22 يونيو.

Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing

كما ألقى كلمات خلال الافتتاح كلٌّ من نائب رئيس جنوب أفريقيا Paul Mashatile، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية John W.H. Denton AO، ورئيس مجلس إدارة مجموعة CITIC السيد Xi Guohua. قامت Jennifer Jordan-Saifi، الرئيسة التنفيذية لمبادرة الأسواق المستدامة، بقراءة رسالة تهنئة من جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد (CISCE). شهدت مراسم الافتتاح مشاركة نحو 1,300 ممثل من الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية، قدموا من أكثر من 100 دولة ومنطقة.

أكد Ren Hongbin، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية CCPIT))، أن الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد (CISCE) تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون الدولي عبر سلاسل الصناعة والتوريد. أشار إلى أن المعرض يهدف إلى فتح آفاق وفرص جديدة أمام الشركات الصينية والدولية على حد سواء، مجددًا التزام المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) بتوفير منصات قوية لتعزيز التجارة وخدمات دعم شاملة للشركات العالمية، بما يسهم في توطيد الشراكات في سلاسل الصناعة والتوريد، ودعم بناء اقتصاد عالمي أكثر انفتاحًا.

وكان من أبرز فعاليات مراسم الافتتاح الإطلاق المشترك لمبادرة بكين للدورة الرابعة من معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد (CISCE) من قِبل المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) وقادة مجتمع الأعمال العالمي.

يُنظَّم معرض الصين الدولي لسلاسل التوريد (CISCE) الرابع، الذي يستضيفه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية CCPIT))، تحت شعار: "ربط العالم من أجل مستقبل مشترك". وتدعم الحدث خمس منظمات دولية، تشمل: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومركز التجارة الدولية، وغرفة التجارة الدولية. وتشارك أستراليا كدولة الشرف للمعرض. كما تشارك منطقة أوفيرني-رون-ألب الفرنسية ومنطقة ليغوريا الإيطالية كأول منطقتين دوليتين ضيفتي شرف، فيما تمثل مقاطعتا آنهوي وهاينان ضيفتي الشرف المحليتين. تغطي المعروضات ست سلاسل توريد رئيسية: التكنولوجيا الرقمية، والتصنيع المتقدم، والزراعة المستدامة، والحياة الصحية، والمركبات الذكية والطاقة النظيفة، إلى جانب منطقة مخصصة لخدمات سلاسل التوريد. وفي تجسيد لهذا التنوع الشامل، يجمع المعرض 676 شركة رائدة، وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة ومبتكرة (SMEs)، ومنظمات صناعية من 85 دولة ومنطقة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية.