Ouverture à Pékin de la quatrième Exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine

PÉKIN, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- La quatrième édition de l'Exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine (CISCE) s'est ouverte à Pékin le 22 juin.

Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing

Le vice-président sud-africain Paul Mashatile, le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, John W.H. Denton AO, et le président du groupe CITIC Xi Guohua ont pris la parole. Jennifer Jordan-Saifi, directrice générale de la Sustainable Markets Initiative, a lu un message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Charles III du Royaume-Uni à la quatrième édition de la CISCE. Environ 1 300 représentants des pouvoirs publics, du monde des affaires, du milieu universitaire et d'organisations internationales, issus de plus de 100 pays et régions, ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), a souligné que la quatrième édition de la CISCE mettait l'accent sur la croissance économique durable, le renforcement des liens commerciaux et d'investissement, ainsi que le renforcement de la coopération internationale au sein des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Il a souligné que cette exposition avait pour objectif d'ouvrir de nouvelles perspectives tant pour les entreprises chinoises qu'internationales, réaffirmant ainsi l'engagement du CCPIT à offrir aux entreprises mondiales des plateformes solides de promotion commerciale et des services d'accompagnement complets, afin de favoriser des partenariats industriels et de chaîne d'approvisionnement plus solides et de contribuer à une économie mondiale plus ouverte.

L'un des moments forts de la cérémonie d'ouverture a été la publication conjointe, par le CCPIT et les dirigeants de la communauté d'affaires mondiale, de la 4ᵉ initiative de Pékin de la CISCE.

Organisée par le CCPIT, la 4ᵉ édition de la CISCE se déroule sur le thème « Connecter le monde pour un avenir commun ». Cinq organisations internationales apportent leur soutien à cet événement, notamment la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Centre du commerce international et la Chambre de commerce internationale. L'Australie est le pays invité d'honneur. La région Auvergne-Rhône-Alpes (France) et la région de Ligurie (Italie) participent en tant que premières régions invitées d'honneur internationales, tandis que les provinces de l'Anhui et de Hainan sont les provinces invitées d'honneur nationales. Les expositions couvrent six chaînes d'approvisionnement clés : technologies numériques, fabrication de pointe, agriculture durable, mode de vie sain, véhicules connectés et énergies propres, ainsi qu'un espace d'exposition dédié aux services de la chaîne d'approvisionnement. Mettant en avant cette organisation très complète, le salon rassemble 676 entreprises de premier plan, des petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées et innovantes, ainsi que des organisations sectorielles issues de 85 pays et régions, aux côtés d'organisations internationales.