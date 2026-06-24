V Pekingu sa otvára štvrtý čínsky medzinárodný veľtrh dodávateľských reťazcov
News provided byChina International Supply Chain Expo
Jun 24, 2026, 10:11 ET
PEKING, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- V Pekingu sa 22. júna otvoril štvrtý čínsky medzinárodný veľtrh dodávateľských reťazcov (CISCE).
V rámci podujatia vystúpil s príhovorom aj viceprezident Južnej Afriky Paul Mashatile, generálny tajomník Medzinárodnej obchodnej komory John W.H. Denton AO a predseda predstavenstva skupiny CITIC Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifi, generálna riaditeľka Iniciatívy pre udržateľné trhy, prečítala blahoprajný list od Jeho Veličenstva kráľa Spojeného kráľovstva Karola III. adresované štvrtému veľtrhu CISCE. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo približne 1 300 zástupcov vlád, podnikateľskej sféry, akademickej obce a medzinárodných organizácií z viac ako 100 krajín a regiónov.
Ren Hongbin, predseda Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu (CCPIT), zdôraznil, že štvrtý veľtrh CISCE sa zameriava na udržateľný hospodársky rast, hlbšie obchodné a investičné väzby a silnejšiu medzinárodnú spoluprácu v rámci priemyselných a dodávateľských reťazcov. Zdôraznil, že cieľom výstavy je odhaliť nové príležitosti pre čínske aj medzinárodné podniky, čím potvrdil záväzok rady CCPIT poskytovať globálnym spoločnostiam silné platformy na podporu obchodu a komplexné podporné služby, čo podporí silnejšie partnerstvá v priemysle a dodávateľských reťazcov a prispeje k otvorenejšej globálnej ekonomike.
Hlavným bodom programu otváracieho ceremoniálu bolo spoločné zverejnenie 4. Pekinskej iniciatívy CISCE radou CCPIT a lídrami globálnej podnikateľskej komunity.
Štvrtý ročník veľtrhu CISCE, ktorý organizuje rada CCPIT, sa koná na tému „Spájame svet pre spoločnú budúcnosť". Podujatie podporuje päť medzinárodných organizácií vrátane Konferencie OSN pre obchod a rozvoj, Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo, Svetovej organizácie duševného vlastníctva, Medzinárodného obchodného centra a Medzinárodnej obchodnej komory. Austrália pôsobí v úlohe čestnej hosťujúcej krajiny. Región Auvergne-Rhône-Alpes vo Francúzsku a Ligúrsky región v Taliansku sa zúčastňujú ako prví medzinárodní čestní hostia z radov regiónov, zatiaľ čo provincia An-chuej a provincia Chaj-nan vystupujú ako domáce čestné hosťujúce provincie. Výstavy zahŕňajú šesť kľúčových dodávateľských reťazcov: digitálne technológie, pokročilá výroba, udržateľné poľnohospodárstvo, zdravý životný štýl, inteligentné vozidlá a čistá energia, ako aj výstavná plocha venovaná službám dodávateľského reťazca. Vďaka tomuto komplexnému usporiadaniu spája výstava 676 popredných spoločností, špecializovaných a inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) a priemyselných organizácií z 85 krajín a regiónov spolu s medzinárodnými organizáciami.
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