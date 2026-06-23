第四屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式在京成功舉辦

中國貿促會會長任鴻斌主持開幕式。他表示，在「十五五」開局之年，第四屆鏈博會圍繞推動高質量發展、擴大高水平對外開放，更大力度推動產業鏈供應鏈國際合作，助力中外企業共享機遇、共同發展。中國貿促會將牢牢把握服務中外企業這個根本，搭建高質量平台、提供全方位服務，促進構建更加緊密的產業鏈供應鏈夥伴關係，為推動建設開放型世界經濟、構建人類命運共同體作出新貢獻。

開幕式上，中國貿促會同與會各國工商界代表共同發佈了《第四屆中國國際供應鏈促進博覽會北京倡議》。

第四屆鏈博會由中國貿促會主辦，主題是「鏈接世界、共創未來」，聯合國貿易和發展會議、聯合國國際貿易法委員會、世界知識產權組織、國際貿易中心、國際商會等5家國際組織擔任支持單位。澳大利亞擔任主賓國，法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區、意大利利古裡亞大區擔任新設立的外國主賓省，安徽、海南擔任國內主賓省。本屆鏈博會設置數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈等6大鏈條和供應鏈服務展區，共有676家領軍企業、專精特新企業和行業機構參展，來自85個國家、地區和國際組織。

SOURCE China International Supply Chain Expo