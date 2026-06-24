Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China tem início em Pequim
Notícias fornecidas porChina International Supply Chain Expo
24 jun, 2026, 15:20 GMT
PEQUIM, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE) teve início em Pequim no dia 22 de junho.
Também discursaram o vice-presidente da África do Sul, Paul Mashatile; o secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional, John W.H. Denton AO; e o presidente do CITIC Group, Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifi, presidente-executiva da Sustainable Markets Initiative, leu uma mensagem de felicitações enviada pelo rei Charles 3º, do Reino Unido, à 4ª CISCE. Cerca de 1.300 representantes de governos, empresas, universidades e organizações internacionais de mais de cem países e regiões participaram da cerimônia de abertura.
Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), afirmou que a 4ª CISCE tem como foco o crescimento econômico sustentável, o aprofundamento das relações de comércio e investimento e o fortalecimento da cooperação internacional nas cadeias industriais e de suprimentos. Ele afirmou que a exposição busca abrir novas oportunidades para empresas chinesas e estrangeiras e reiterou o compromisso do CCPIT de oferecer plataformas de promoção comercial e serviços de apoio a companhias globais. Segundo Ren, a iniciativa deve fortalecer parcerias nas cadeias industriais e de suprimentos e contribuir para uma economia global mais aberta.
Um dos destaques da cerimônia de abertura foi o lançamento conjunto da Iniciativa de Pequim da 4ª CISCE pelo CCPIT e líderes da comunidade empresarial global.
Organizada pelo CCPIT, a 4ª CISCE é realizada sob o tema "Conectando o mundo para um futuro compartilhado". O evento conta com o apoio de cinco organizações internacionais: a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Centro de Comércio Internacional e a Câmara de Comércio Internacional. A Austrália participa como país convidado de honra. A região de Auvergne-Rhône-Alpes, na França, e a Ligúria, na Itália, participam como as primeiras regiões internacionais convidadas de honra. As províncias chinesas de Anhui e Hainan são as províncias convidadas de honra nacionais. A mostra abrange seis cadeias de suprimentos estratégicas: tecnologia digital, manufatura avançada, agricultura sustentável, vida saudável, veículos inteligentes e energia limpa, além de uma área dedicada a serviços de cadeia de suprimentos. Com essa estrutura ampla, a exposição reúne 676 empresas líderes, pequenas e médias empresas inovadoras e especializadas, entidades do setor e organizações internacionais, vindas de 85 países e regiões.
FONTE China International Supply Chain Expo
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