PEQUIM, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE) teve início em Pequim no dia 22 de junho.

Quarta Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China tem início em Pequim

Também discursaram o vice-presidente da África do Sul, Paul Mashatile; o secretário-geral da Câmara de Comércio Internacional, John W.H. Denton AO; e o presidente do CITIC Group, Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifi, presidente-executiva da Sustainable Markets Initiative, leu uma mensagem de felicitações enviada pelo rei Charles 3º, do Reino Unido, à 4ª CISCE. Cerca de 1.300 representantes de governos, empresas, universidades e organizações internacionais de mais de cem países e regiões participaram da cerimônia de abertura.

Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT), afirmou que a 4ª CISCE tem como foco o crescimento econômico sustentável, o aprofundamento das relações de comércio e investimento e o fortalecimento da cooperação internacional nas cadeias industriais e de suprimentos. Ele afirmou que a exposição busca abrir novas oportunidades para empresas chinesas e estrangeiras e reiterou o compromisso do CCPIT de oferecer plataformas de promoção comercial e serviços de apoio a companhias globais. Segundo Ren, a iniciativa deve fortalecer parcerias nas cadeias industriais e de suprimentos e contribuir para uma economia global mais aberta.

Um dos destaques da cerimônia de abertura foi o lançamento conjunto da Iniciativa de Pequim da 4ª CISCE pelo CCPIT e líderes da comunidade empresarial global.

Organizada pelo CCPIT, a 4ª CISCE é realizada sob o tema "Conectando o mundo para um futuro compartilhado". O evento conta com o apoio de cinco organizações internacionais: a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Centro de Comércio Internacional e a Câmara de Comércio Internacional. A Austrália participa como país convidado de honra. A região de Auvergne-Rhône-Alpes, na França, e a Ligúria, na Itália, participam como as primeiras regiões internacionais convidadas de honra. As províncias chinesas de Anhui e Hainan são as províncias convidadas de honra nacionais. A mostra abrange seis cadeias de suprimentos estratégicas: tecnologia digital, manufatura avançada, agricultura sustentável, vida saudável, veículos inteligentes e energia limpa, além de uma área dedicada a serviços de cadeia de suprimentos. Com essa estrutura ampla, a exposição reúne 676 empresas líderes, pequenas e médias empresas inovadoras e especializadas, entidades do setor e organizações internacionais, vindas de 85 países e regiões.

FONTE China International Supply Chain Expo