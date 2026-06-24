В Пекине открылась четвертая выставка China International Supply Chain Expo

ПЕКИН, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Четвертая выставка China International Supply Chain Expo (CISCE) открылась в Пекине 22 июня.

Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing

С замечаниями также выступили заместитель президента Южной Африки Пол Машатиле (Paul Mashatile), генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон У.Х. Дентон АО (John W.H. Denton AO) и председатель CITIC Group Си Гохуа (Xi Guohua). Дженнифер Джордан-Сайфи (Jennifer Jordan-Saifi), главный исполнительный директор Инициативы по устойчивым рынкам, зачитала поздравительное послание Его Величества короля Соединенного Королевства Карла III четвертой выставке CISCE. В церемонии открытия приняли участие около 1300 представителей правительства, бизнеса, научных кругов и международных организаций из более чем 100 стран и регионов.

Жэнь Хунбинь (Ren Hongbin), председатель Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT), подчеркнул, что четвертая выставка CISCE фокусируется на устойчивом экономическом росте, более глубоких торговых и инвестиционных связях и более тесном международном сотрудничестве в промышленных и производственно-сбытовых цепочках. Он подчеркнул, что выставка призвана открыть новые возможности как для китайского, так и для международного бизнеса, подтвердив приверженность CCPIT предоставлению глобальным компаниям надежных платформ для продвижения торговли и комплексных услуг поддержки, тем самым способствуя укреплению партнерских отношений в промышленности и цепочке поставок и способствуя более открытой глобальной экономике.

Ключевым событием церемонии открытия стал совместный выпуск 4-й Пекинской инициативы CISCE советом CCPIT и лидерами мирового бизнес-сообщества.

Четвертая выставка CISCE, организованная CCPIT, проходит под девизом «Объединяя мир ради общего будущего». Мероприятие поддерживают пять международных организаций, включая Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Комиссию Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Международный торговый центр и Международную торговую палату. Почетным гостем является Австралия. Регион Овернь-Рона-Альпы во Франции и регион Лигурия в Италии участвуют в качестве первых международных почетных гостей, в то время как провинция Аньхой и провинция Хайнань выступают в качестве внутренних почетных гостей. Экспонаты охватывают шесть ключевых цепочек поставок: цифровые технологии, передовое производство, устойчивое сельское хозяйство, здоровый образ жизни, интеллектуальные транспортные средства и чистая энергия, а также специальная выставочная зона услуг цепочки поставок. Подчеркивая эту всеобъемлющую структуру, выставка объединяет 676 ведущих компаний, специализированных и инновационных малых и средних предприятий (МСП) и отраслевых организаций из 85 стран и регионов, а также международные организации.