BEIJING, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, por sus siglas en inglés) se inauguró en Beijing el 22 de junio.

Se inaugura en Beijing la Cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China

También ofrecieron discursos el vicepresidente de Sudáfrica, Paul Mashatile; el secretario general de la Cámara de Comercio Internacional, John W.H. Denton AO, y el presidente de CITIC Group, Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifi, directora ejecutiva de Sustainable Markets Initiative, dio lectura a un mensaje de felicitación de Su Majestad el Rey Carlos III de Reino Unido con motivo de la cuarta CISCE. Aproximadamente 1.300 representantes del sector gubernamental, empresarial, académico y de organizaciones internacionales de más de 100 países y regiones asistieron a la ceremonia de inauguración.

Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés), destacó que la cuarta CISCE se centra en el crecimiento económico sostenible, la profundización de los vínculos comerciales y de inversión y el fortalecimiento de la cooperación internacional mediante las cadenas industriales y de suministro. El alto funcionario enfatizó que la exposición tiene como objetivo liberar nuevas oportunidades tanto para las empresas chinas como para las internacionales, y reafirmó el compromiso del CCPIT de ofrecer a las empresas mundiales plataformas sólidas de promoción comercial y servicios de apoyo integral; de este modo, se promoverán alianzas más sólidas en las cadenas industriales y de suministro, lo cual contribuirá a una economía mundial más abierta.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia de inauguración fue la presentación conjunta de la 4.ª Iniciativa de Beijing de la CISCE por parte del CCPIT y los líderes de la comunidad empresarial mundial.

Organizada por el CCPIT, la cuarta CISCE se lleva a cabo con el tema "Connecting the World for a Shared Future" (Conectar al mundo para un futuro compartido). Cinco organizaciones internacionales respaldan el evento, entre ellas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Centro de Comercio Internacional y la Cámara de Comercio Internacional. Australia participa como el País Invitado de Honor. La región de Auvernia-Ródano-Alpes de Francia y la región de Liguria de Italia participan como las Regiones Invitadas de Honor internacionales inaugurales, mientras que la provincia de Anhui y la provincia de Hainan fungen como las Provincias Invitadas de Honor nacionales. Las exposiciones abarcan seis cadenas de suministro clave: tecnología digital, fabricación avanzada, agricultura sostenible, vida saludable, vehículos inteligentes y energía limpia, así como un área de exposición dedicada a los servicios de la cadena de suministro. Para destacar este diseño integral, la exposición reúne a 676 empresas líderes, pequeñas y medianas empresas (PYMES) especializadas e innovadoras, y organizaciones del sector de 85 países y regiones, junto con organismos internacionales.

FUENTE China International Supply Chain Expo