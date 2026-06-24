V Pekingu byl zahájen čtvrtý ročník Mezinárodního veletrhu dodavatelských řetězců v Číně
News provided byChina International Supply Chain Expo
Jun 24, 2026, 11:10 ET
PEKING, 24. června 2026 /PRNewswire/ -- Dne 22. června byl v Pekingu zahájen čtvrtý ročník Mezinárodního veletrhu dodavatelských řetězců v Číně (CISCE).
Projevy přednesli také jihoafrický viceprezident Paul Mashatile, generální tajemník Mezinárodní obchodní komory John W.H. Denton AO (držitel australského řádu) a předseda skupiny CITIC Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifiová, generální ředitelka organizace Iniciativa pro udržitelné trhy, přečetla blahopřejný vzkaz Jeho Veličenstva krále Karla III. z Velké Británie ke čtvrtému ročníku veletrhu CISCE. Slavnostního zahájení se zúčastnilo přibližně 1 300 zástupců vlád, podnikatelské sféry, akademické obce a mezinárodních organizací z více než 100 zemí a regionů.
Ren Hongbin, předseda Čínské rady pro podporu mezinárodního obchodu (CCPIT), zdůraznil, že čtvrtý ročník veletrhu CISCE se zaměřuje na udržitelný hospodářský růst, prohloubení obchodních a investičních vazeb a posílení mezinárodní spolupráce v rámci průmyslových a dodavatelských řetězců. Zdůraznil, že cílem veletrhu je otevřít nové příležitosti jak čínským, tak mezinárodním podnikům, a znovu potvrdil závazek CCPIT poskytovat globálním společnostem robustní platformy pro podporu obchodu a komplexní podpůrné služby, čímž se posilují partnerství v průmyslových a dodavatelských řetězcích a přispívá se k otevřenější globální ekonomice.
Jedním z vrcholů zahajovacího ceremoniálu bylo společné vyhlášení 4. pekingské iniciativy CISCE ze strany CCPIT a představitelů globální podnikatelské sféry.
4. ročník veletrhu CISCE, jehož pořadatelem je CCPIT, se koná na motto „Propojujeme svět pro společnou budoucnost". Akci podporuje pět mezinárodních organizací, mezi nimiž jsou Konference OSN o obchodu a rozvoji, Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, Světová organizace duševního vlastnictví, Mezinárodní obchodní centrum a Mezinárodní obchodní komora. Čestným hostujícím státem je Austrálie. Francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes a italský region Ligurie se účastní jako první zahraniční čestné hostující regiony, zatímco čínské provincie An-chuej a Chaj-nan vystupují jako místní čestné hostující provincie. Exponáty pokrývají šest klíčových dodavatelských řetězců: digitální technologie, pokročilou výrobu, udržitelné zemědělství, zdravý životní styl, inteligentní vozidla a čistou energii, a dále zahrnují speciální výstavní prostor věnovaný službám v oblasti dodavatelských řetězců. V rámci tohoto komplexního uspořádání veletrh sdružuje 676 předních společností, specializovaných a inovativních malých a středních podniků a odvětvových organizací z 85 zemí a regionů, a to vedle mezinárodních organizací.
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