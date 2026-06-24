Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China Keempat Dibuka di Beijing

BEIJING, 24 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China Keempat (CISCE) telah dibuka di Beijing pada 22 Jun.

Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing

Ucapan turut disampaikan oleh Timbalan Presiden Afrika Selatan Paul Mashatile, Setiausaha Agung International Chamber of Commerce John W.H. Denton AO, dan Pengerusi CITIC Group Xi Guohua. Jennifer Jordan-Saifi, Ketua Pegawai Eksekutif Sustainable Markets Initiative, membacakan mesej tahniah daripada Raja Charles III dari United Kingdom kepada CISCE Keempat. Kira-kira 1,300 wakil daripada kerajaan, perniagaan, akademia dan organisasi antarabangsa dari lebih 100 negara dan wilayah menghadiri majlis pembukaan tersebut.

Ren Hongbin, Pengerusi China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), menegaskan bahawa CISCE Keempat memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, hubungan perdagangan dan pelaburan yang lebih mendalam, serta kerjasama antarabangsa yang lebih kukuh merentasi rantaian industri dan rantaian bekalan. Beliau menekankan bahawa ekspo tersebut bertujuan membuka peluang baharu kepada syarikat China dan antarabangsa, sambil menegaskan semula komitmen CCPIT untuk menyediakan platform promosi perdagangan yang kukuh serta perkhidmatan sokongan yang komprehensif kepada syarikat global, sekali gus memupuk perkongsian rantaian industri dan bekalan yang lebih erat serta menyumbang kepada ekonomi global yang lebih terbuka.

Sorotan utama majlis pembukaan ialah pelancaran bersama Inisiatif Beijing CISCE Keempat oleh CCPIT bersama pemimpin komuniti perniagaan global.

Dianjurkan oleh CCPIT, CISCE Keempat berlangsung dengan tema "Menghubungkan Dunia untuk Masa Depan Bersama". Lima organisasi antarabangsa menyokong acara tersebut, termasuk United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), World Intellectual Property Organization (WIPO), International Trade Centre (ITC) dan International Chamber of Commerce (ICC). Australia bertindak sebagai Negara Tetamu Kehormat. Wilayah Auvergne-Rhône-Alpes dari Perancis dan Wilayah Liguria dari Itali menyertai acara ini sebagai Wilayah Tetamu Kehormat antarabangsa yang pertama, manakala Wilayah Anhui dan Wilayah Hainan berperanan sebagai Wilayah Tetamu Kehormat domestik.

Pameran meliputi enam rantaian bekalan utama: Teknologi Digital, Pembuatan Termaju, Pertanian Mampan, Kehidupan Sihat, Kenderaan Pintar dan Tenaga Bersih, serta satu kawasan pameran khas untuk Perkhidmatan Rantaian Bekalan. Menonjolkan susun atur yang komprehensif ini, ekspo tersebut menghimpunkan 676 syarikat terkemuka, perusahaan kecil dan sederhana (PKS) khusus dan inovatif, dan organisasi industri dari 85 negara dan wilayah, bersama organisasi antarabangsa.

SOURCE China International Supply Chain Expo