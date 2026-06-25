제4회 중국 국제 공급망 박람회, 베이징에서 개막

베이징, 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 제4회 중국 국제 공급망 박람회(China International Supply Chain Expo, CISCE)가 6월 22일 베이징에서 개막했다.

남아프리카공화국의 폴 마샤틸레(Paul Mashatile) 부통령, 국제상공회의소(International Chamber of Commerce)의 존 W.H. 덴튼(John W.H. Denton AO) 사무총장, CITIC 그룹(CITIC Group)의 시 궈화(Xi Guohua) 회장도 축사를 전했다. 지속 가능한 시장 이니셔티브(Sustainable Markets Initiative)의 제니퍼 조던-사이피(Jennifer Jordan-Saifi) 최고경영자는 제4회 CISCE에 보낸 영국 국왕 찰스 3세(His Majesty King Charles III)의 축하 메시지를 낭독했다. 100개국 이상의 정부, 기업, 학계, 국제기구에서 약 1300명의 대표들이 개막식에 참석했다.

Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing

중국국제무역촉진위원회(China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT)의 런 홍빈(Ren Hongbin) 회장은 제4회 CISCE가 지속 가능한 경제 성장, 더 깊은 무역 및 투자 관계, 산업 및 공급망 전반에 걸친 더 강력한 국제적 협력에 집중한다고 강조했다. 런 홍빈 회장은 이번 박람회가 중국 및 국제 기업 모두에게 새로운 기회를 열어주는 것을 목표로 하며, 글로벌 기업들에게 강력한 무역 촉진 플랫폼과 포괄적인 지원 서비스를 제공하여 더 강력한 산업 및 공급망 파트너십을 육성하고 더 개방적인 글로벌 경제에 기여하겠다는 CCPIT의 약속을 재확인한다고 강조했다.

개막식의 주요 하이라이트는 CCPIT와 글로벌 비즈니스 커뮤니티 리더들이 공동 발표한 제4회 CISCE 베이징 이니셔티브(4th CISCE Beijing Initiative)의 공동 발표였다.

CCPIT가 주최하는 제4회 CISCE는 '공동의 미래를 위해 세계를 연결하다(Connecting the World for a Shared Future)'를 주제로 개최되고 있다. 유엔무역개발회의(United Nations Conference on Trade and Development), 유엔국제무역법위원회(United Nations Commission on International Trade Law), 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization), 국제무역센터(International Trade Centre), 국제상공회의소를 포함한 5개 국제기구가 이 행사를 지원하고 있다. 호주는 이 행사에 명예 초청국(Guest Country of Honor)으로 참여한다. 프랑스의 오베르뉴론알프 지역과 이탈리아의 리구리아 지역이 첫 번째 국제 명예 초청 지역(Guest Regions of Honor)으로 참가하며, 안후이성과 하이난성이 국내 주빈성(Guest Provinces of Honor)으로 참여한다. 전시는 디지털 기술, 첨단 제조, 지속 가능한 농업, 건강한 생활, 스마트 차량 및 청정에너지의 6개 핵심 공급망과 전용 공급망 서비스 전시 구역에 걸쳐 있다. 이 포괄적인 레이아웃을 조명하며, 박람회는 85개국과 지역에서 온 676개의 선도 기업, 전문화되고 혁신적인 중소기업 및 업계 단체와 국제기구를 한자리에 모은다.

SOURCE China International Supply Chain Expo