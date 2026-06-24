W Pekinie rozpoczęła się czwarta edycja targów łańcucha dostaw China International Supply Chain Expo

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China International Supply Chain Expo

Jun 24, 2026, 10:16 ET

PEKIN, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Czwarta edycja targów łańcucha dostaw China International Supply Chain Expo (CISCE) rozpoczęła się 22 czerwca w Pekinie.

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Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing
Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing

Z tej okazji przemówienia wygłosili Paul Mashatile, wiceprezydent Republiki Południowej Afryki, John W.H. Denton AO, sekretarz generalny Międzynarodowej Izby Handlowej, oraz Xi Guohua, przewodniczący CITIC Group. Jennifer Jordan-Saifi, dyrektor generalna Sustainable Markets Initiative, odczytała list gratulacyjny od Jego Królewskiej Mości Króla Wielkiej Brytanii Karola III skierowany do uczestników czwartej edycji targów CISCE. W ceremonii otwarcia wzięło udział około 1300 przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, środowisk akademickich oraz organizacji międzynarodowych z ponad 100 krajów i regionów.

Ren Hongbin, przewodniczący Chińskiej Rady na rzecz Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT), podkreślił, że czwarte CISCE koncentruje się na zrównoważonym wzroście gospodarczym, pogłębianiu powiązań handlowych i inwestycyjnych oraz wzmacnianiu współpracy międzynarodowej w ramach łańcuchów przemysłowych i dostaw. Zaznaczył, że celem targów jest otwieranie nowych możliwości zarówno przed chińskimi, jak i międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Potwierdził także zaangażowanie CCPIT w zapewnianie globalnym firmom solidnych platform promocji handlu oraz kompleksowych usług wsparcia, a tym samym we wspieranie silniejszych partnerstw w obszarze przemysłu i łańcuchów dostaw oraz przyczynianie się do budowy bardziej otwartej gospodarki światowej.

Jednym z najważniejszych punktów ceremonii otwarcia było wspólne ogłoszenie przez CCPIT oraz liderów globalnej społeczności biznesowej. 4. Inicjatywy Pekińskiej CISCE.

Organizowana przez CCPIT czwarta edycja targów CISCE odbywa się pod hasłem „Łączymy świat dla wspólnej przyszłości" („Connecting the World for a Shared Future"). Wydarzenie wspiera pięć organizacji międzynarodowych, w tym Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Międzynarodowe Centrum Handlu oraz Międzynarodowa Izba Handlowa. Australia pełni funkcję gościa honorowego. Region Owernia-Rodan-Alpy we Francji oraz region Liguria we Włoszech uczestniczą jako pierwsze międzynarodowe regiony honorowe, natomiast prowincje Anhui i Hainan pełnią funkcję krajowych prowincji honorowych. Ekspozycje obejmują sześć kluczowych łańcuchów dostaw: technologie cyfrowe, zaawansowaną produkcję, zrównoważone rolnictwo, zdrowy styl życia, inteligentne pojazdy i czystą energię, a także specjalną strefę wystawienniczą poświęconą usługom dla łańcuchów dostaw. Tak szeroko zakrojona formuła targów znajduje odzwierciedlenie w udziale 676 czołowych firm, wyspecjalizowanych i innowacyjnych małych oraz średnich przedsiębiorstw, organizacji branżowych z 85 krajów i regionów oraz organizacji międzynarodowych.

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