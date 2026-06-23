Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc lần thứ 4 khai mạc tại Bắc Kinh

BẮC KINH, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc (CISCE) lần thứ 4 đã khai mạc tại Bắc Kinh ngày 22 tháng 6.

Fourth China International Supply Chain Expo Opens in Beijing

Tại lễ khai mạc, Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế John W.H. Denton AO và Chủ tịch Tập đoàn CITIC Xi Guohua đã có bài phát biểu. Jennifer Jordan-Saifi, Giám đốc điều hành của Sáng kiến Thị trường Bền vững, đã đọc thông điệp chúc mừng của Quốc vương Vương quốc Anh Charles III gửi tới CISCE lần thứ 4. Khoảng 1.300 đại biểu đến từ chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức quốc tế thuộc hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự lễ khai mạc.

Ren Hongbin, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT), nhấn mạnh rằng CISCE lần thứ 4 tập trung vào tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy sâu rộng quan hệ thương mại và đầu tư, đồng thời hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn trong các chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Ông nhấn mạnh rằng triển lãm hướng tới mở ra các cơ hội mới cho cả doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế, tái khẳng định cam kết của CCPIT trong việc cung cấp nền tảng xúc tiến thương mại vững chắc và dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp toàn cầu, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp và chuỗi cung ứng, và đóng góp vào một nền kinh tế toàn cầu cởi mở hơn.

Một điểm nhấn quan trọng của lễ khai mạc là việc CCPIT cùng các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu công bố chung Sáng kiến Bắc Kinh CISCE lần thứ 4.

Do CCPIT chủ trì, CISCE lần thứ 4 được tổ chức với chủ đề "Kết nối thế giới vì một tương lai chung". Năm tổ chức quốc tế đang hỗ trợ sự kiện, bao gồm Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Trung tâm Thương mại Quốc tế và Phòng Thương mại Quốc tế. Australia là Quốc gia Khách mời Danh dự. Vùng Auvergne-Rhône-Alpes của Pháp và vùng Liguria của Ý tham gia với tư cách là Khu vực Khách mời Danh dự quốc tế đầu tiên, trong khi tỉnh An Huy và tỉnh Hải Nam là Tỉnh Khách mời Danh dự trong nước. Các khu trưng bày bao gồm sáu chuỗi cung ứng trọng điểm: Công nghệ số, Sản xuất tiên tiến, Nông nghiệp bền vững, Cuộc sống lành mạnh, Phương tiện thông minh và Năng lượng sạch, cùng khu vực triển lãm Dịch vụ Chuỗi Cung ứng chuyên biệt. Nhấn mạnh bố cục toàn diện này, triển lãm quy tụ 676 doanh nghiệp hàng đầu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên môn hóa, đổi mới sáng tạo cùng các tổ chức trong ngành đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các tổ chức quốc tế.

SOURCE China International Supply Chain Expo