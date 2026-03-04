HONOR تدعو إلى التعاون المفتوح تحت رؤية منظومة الذكاء الاصطناعي الجديدة ، بينما تأتي فرص جديدة لأجهزة الذكاء الاصطناعي

لبناء واجهة موحدة حقًا ، تتحمس الشركة لتنفيذ استراتيجية منظومة أجهزة الذكاء الاصطناعي المفتوحة من خلال منصة HONOR AI Connect

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في 2 مارس ، حددت شركة منظومات أجهزة الذكاء الاصطناعي العالمية "هونر" (HONOR) مخطط منظومة الذكاء الاصطناعي الخاص بها خلال الحلقة النقاشية الافتتاحية بعنوان ConnectAI في "المؤتمر العالمي للجوال" (Mobile World Congress) (MWC) 2026. كشفت "هونر" عن استراتيجيتها لتنفيذ منظومة مفتوحة للأجهزة عبر منصة HONOR AI Connect، والتي من المتوقع أن تدمج أكثر من 20،000 خدمة للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2026.

تمثل الاستراتيجية التحول المتسارع لشركة "هونر" من مصنِّع للهواتف الذكية إلى شركة عالمية رائدة لمنظومات أجهزة الذكاء الاصطناعي. القوة الدافعة الأساسية هي منصة HONOR AI Connect التي تمت ترقيتها بشكل شامل ، والتي تفتح آفاق قدرات HONOR الأساسية للذكاء الاصطناعي لجميع شركاء المنظومة. يتجاوز هذا التحول الاتصال البسيط نحو الذكاء المشترك بشكل عميق، بهدف إنشاء أفاتار شخصي للمستخدمين داخل منظومة واسعة ومتعددة العلامات التجارية.

خلال الحلقة النقاشية ، انضم إلى "فانغ في"، رئيسة المنتجات في "هونر" ، "فيليب لوكاس"، نائب الرئيس التنفيذي للشراكات والأجهزة بشركة "أورنج" (Orange)، لإجراء محادثة ثاقبة حول تقارب الذكاء الاصطناعي والأجهزة والاتصال. وبالتركيز على موضوع "كسر الجدران"، أكدت شركة "هونر" التزامها بالعمل بالتعاون مع شركاء مثل "أورنج" للتوسع في فئات الأجهزة الجديدة بما في ذلك التعليم والمنازل الذكية والمنتجات الصوتية والحيوانات الأليفة والألعاب.

لتوضيح هذه الرؤية ، رسمت "فانغ في" توازيًا مع التاريخ التطوري ، موضحًا أن الصناعة على وشك "انفجار كامبري" في أجهزة الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أنه تمامًا كما أدى الانفجار الكمبري الأصلي قبل ملايين السنين إلى انفجار مفاجئ من أشكال الحياة الجديدة التي لا حصر لها ، فإن العالم على وشك أن يشهد تنويعًا سريعًا وواسعًا مماثلاً للأجهزة الذكية الجديدة. سيشهد هذا التطور اتخاذ الذكاء الاصطناعي لأشكال جديدة ، من "الذكاء الاصطناعي المدمج" مثل هاتف HONOR Robot إلى رفقاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين الذين تستكشفهم "هونر" مع شركائها.

قالت "فانغ في"، رئيسة المنتجات في "هونر": "في "هونر" ، نؤمن أن "الحدائق ذات الجدران" يجب أن تكون شيئًا من الماضي". "رؤيتنا بسيطة. نريد الجمع بين نهجنا الذي يركز على الإنسان والتكنولوجيا لتحقيق أقصى قدر من إمكانات كل شخص. للقيام بذلك ، نقوم بإنشاء رفقاء الذكاء الاصطناعي الذين يجعلون المستخدمين أكثر إبداعًا وأكثر اتصالاً."

يتكشف تحول أعمق من خلال تطور تقنياتنا الموزعة الأساسية. في الماضي ، كان التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر يقتصر على شاشة واحدة. اليوم ، بفضل التكنولوجيا الموزعة ، لقد كسرنا الحدود المادية للأجهزة.

يتجلى هذا التحول في اتجاهين رئيسيين؛ هما "فصل" الأجهزة الذكية ، والذي ينطوي على تطور الأجهزة إلى أجهزة محيطية متخصصة لسيناريوهات محددة ، و "انتشار" نقاط دخول الذكاء الاصطناعي ، مما يخلق نماذج تفاعلية جديدة مصممة خصيصًا لسياقات العالم الحقيقي.

لبناء تجربة موحدة حقًا في مواجهة هذا التحدي ، تقوم "هونر" بتنفيذ استراتيجيتها لمنظومة أجهزة الذكاء الاصطناعي المفتوحة من خلال منصة HONOR AI Connect. في هذا العالم الجديد ، فإن "الواجهة" هي وكيل الذكاء الاصطناعي ، وهو توأم رقمي شخصي يعيش عبر أجهزة المستخدم. بفضل المنصة المفتوحة ، يفهم هذا التوأم الرقمي نية المستخدم على هاتفه ويحمل هذا الفهم إلى سيارته المتصلة أو منزله الذكي أو روبوت الخدمة ، مما يتيح استمرارية سلسة وذكية.

هذا الجيل الجديد من الأجهزة ينفصل عن عوامل الشكل التقليدية. وهو يوضح مفهوم "هونر" للذكاء البشري المعزز ، وتحويل الأجهزة من أدوات سلبية إلى شركاء استباقيين. يمثل هاتف HONOR Robot Phone مثالاً بارزًا على ذلك، وهو جهاز رائد يدمج ابتكار الهواتف الذكية مع الروبوتات. إنه يعمل كمصور شخصي ، يتتبع وتسجيل الفيديو تلقائيًا ، مما يحرر المستخدمين ليكونوا مشاركين نشطين في ذكرياتهم الخاصة.

خلال حدث إطلاقه الرسمي في 1 مارس ، كشفت "هونر" لأول مرة عن أحدث هاتف ذكي قابل للطيّ قائم على الذكاء الاصطناعي ، وهو هاتف HONOR Magic V6 النحيف للغاية ، إلى جانب أحدث أجيالها من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المبتكرة والأجهزة اللوحية وغيرها. من هاتف Robot Phone إلى أحدث الابتكارات في الأجهزة القابلة للطيّ والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ، فإن وسائل الإعلام العالمية وحضور "المؤتمر العالمي للجوال" مدعوون لزيارة كشك "هونر" في القاعة 3 لتجربة مستقبل الأجهزة الذكية مباشرة.

