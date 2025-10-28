Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

Julien's Auctions présente une collection de mode légendaire et de célébrités, avec Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna, et bien d'autres encore

Vente aux enchères en direct : 3 décembre 2025 - The Peninsula Beverly Hills
Début des offres en ligne : 27 octobre 2025
Exposition publique : 14-26 novembre 2025 - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlande

BEVERLY HILLS, Californie, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions est fier d'annoncer Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, une vente aux enchères de mode et de célébrités qui aura lieu le 3 décembre 2025, à 10h00 (PST) au Peninsula Beverly Hills. Cette vente historique célèbre l'art de la couture et le glamour de la scène et de l'écran, offrant aux collectionneurs la rare chance de posséder des pièces emblématiques portées par Tina Turner, Cher, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears et bien d'autres encore. Les offres en ligne ont débutées le 27 octobre sur www.juliensauctions.com. Pour la vidéo promotionnelle de la vente, cliquez ici.

La vente s'accompagne d'une offre inédite de plus de 50 modèles de Bob Mackie, le créateur légendaire dont les travaux ont défini le glamour du show-business pendant des décennies. « J'ai passé ma vie à accumuler de merveilleuses pièces de couture et de costumes de collection. Je suis très heureux de les partager avec les gens qui les aiment », déclare Mackie.

Voici quelques points forts de la vente :

  • Princesse Diana, tenue de soirée, 1997, Atelier Versace (estimation 40 000 - 60 000 dollars)

  • Cher, costume de scène à sequins 1978, Bob Mackie (estimation 8 000 - 10 000 dollars)

  • Tina Turner, combinaison ailée à franges 1977, Bob Mackie (estimation 5 000 - 7 000 dollars)

  • Beyoncé, robe VMA 2016, Francesco Scognamiglio (estimation 8 000 - 10 000 dollars)

  • Whitney Houston, robe 1998, Atelier Versace (estimation 10 000 - 15 000 dollars)

  • Hermès, Birkin 35 CM, crocodile marin jaune poussin, 2016 (estimation 25 000 - 35 000 dollars)

« Cette collection capture l'essence du glamour et du pouvoir des stars », déclare Martin Nolan, cofondateur et directeur exécutif de Julien's Auctions. « Elle rend hommage à la fois aux icônes qui ont porté ces pièces et aux designers visionnaires qui les ont créées.

La collection sera présentée pour la première fois lors de showcases privés à New York, Londres et Beverly Hills, suivis de la seule exposition publique (entrée gratuite) à The Museum of Style Icons à Newbridge, en Irlande, du 14 au 26 novembre.

Les collectionneurs du monde entier peuvent participer en temps réel via la plateforme d'enchères en ligne de Julien.

