Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit
Oct 28, 2025, 12:36 ET
Julien's Auctions présente une collection de mode légendaire et de célébrités, avec Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna, et bien d'autres encore
Vente aux enchères en direct : 3 décembre 2025 - The Peninsula Beverly Hills
Début des offres en ligne : 27 octobre 2025
Exposition publique : 14-26 novembre 2025 - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlande
BEVERLY HILLS, Californie, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions est fier d'annoncer Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, une vente aux enchères de mode et de célébrités qui aura lieu le 3 décembre 2025, à 10h00 (PST) au Peninsula Beverly Hills. Cette vente historique célèbre l'art de la couture et le glamour de la scène et de l'écran, offrant aux collectionneurs la rare chance de posséder des pièces emblématiques portées par Tina Turner, Cher, la princesse Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears et bien d'autres encore. Les offres en ligne ont débutées le 27 octobre sur www.juliensauctions.com. Pour la vidéo promotionnelle de la vente, cliquez ici.
