Julien's Auctions presenta alta costura legendaria y moda de celebridades como Cher, Tina Turner, Whitney Houston, la princesa Diana, Beyoncé, Madonna y más

Subasta en directo: 3 de diciembre de 2025 – The Peninsula Beverly Hills

Apertura de la licitación en línea: 27 de octubre de 2025

Exposición pública: 14–26 de noviembre de 2025 – Museum of Style Icons, Newbridge, Irlanda

BEVERLY HILLS, Calif., 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions se enorgullece de anunciar Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, una extraordinaria subasta de moda y estilo de celebridades que tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025 a las 10:00 AM PST en The Peninsula Beverly Hills. Esta venta histórica celebra el arte de la alta costura y el glamour del escenario y la pantalla, ofreciendo a los coleccionistas la excepcional oportunidad de poseer piezas icónicas lucidas por Tina Turner, Cher, la Princesa Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears y muchas más. La subasta en línea abre el 27 de octubre en www.juliensauctions.com. Anuncio de la subasta aquí.