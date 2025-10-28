Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

Гвоздь программы — беспрецедентное предложение из более чем 50 дизайнов от Боба Маки, легендарного дизайнера, чьи творения определяли стиль шоу-бизнеса на протяжении десятилетий. «Я всю жизнь собирала замечательные кутюрные и коллекционные костюмы. Я очень рада поделиться ими с людьми, которые их любят», — сказал Маки.

Основные предложения:

Костюм для мероприятий принцессы Дианы от Atelier Versace 1997 г. (оценка 40 000 – 60 000 дол.)





от Atelier Versace 1997 г. (оценка 40 000 – 60 000 дол.) Костюм с пайетками для выступлений Шер от Боба Маки 1978 г. (оценка 8000 – 10 000 дол.)





от Боба Маки 1978 г. (оценка 8000 – 10 000 дол.) Боди с крыльями и бахромой Тины Тернер от Боба Маки 1977 г. (оценка 5000 – 7000 дол.)





от Боба Маки 1977 г. (оценка 5000 – 7000 дол.) Платье Бейонсе для выступления на VMA-2016 от Франческо Сконьямильо (оценка 8000 – 10 000 дол.)





для выступления на VMA-2016 от Франческо Сконьямильо (оценка 8000 – 10 000 дол.) Платье Уитни Хьюстон от Atelier Versace 1998 г. (оценка 10 000 – 15 000 дол.)





от Atelier Versace 1998 г. (оценка 10 000 – 15 000 дол.) Hermès 2016 Jaune Poussinorosus Crocodile Birkin 35 см (оценка 25 000 – 35 000 дол.)

«Эта коллекция отражает суть роскоши и силы знаменитостей, — сказал Мартин Нолан (Martin Nolan), соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions. — Она чтит как икон, которые носили эти предметы, так и дизайнеров-визионеров, которые их создали».

Коллекция дебютирует на частных медиа-витринах в Нью-Йорке, Лондоне и Беверли-Хиллз, после чего с 14 по 26 ноября состоится ее единственная публичная выставка в Museum of Style Icons в Ньюбридже, Ирландия, вход бесплатный.

Коллекционеры по всему миру могут участвовать в режиме реального времени через онлайн-платформу торгов Julien's.

Дженель Хамильтон (Jenelle Hamilton) PR

[email protected]

+1 646.421.9139

