Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit
Oct 28, 2025, 12:40 ET
Аукцион Julien's Auctions представляет легендарную моду от модельеров и знаменитостей, посвященную Шер, Тине Тернер, Уитни Хьюстон, принцессе Диане, Бейонсе, Мадонне и другим
Аукцион онлайн: 3 декабря 2025 года — The Peninsula Beverly Hills
Открытие онлайн-торгов: 27 октября 2025 г.
Публичная выставка: 14–26 ноября 2025 года – Museum of Style Icons, Ньюбридж, Ирландия
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ, Калифорния, 28 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Аукционный дом Julien's Auctions с гордостью объявляет о мероприятии Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, необычном аукционе в стиле моды и знаменитостей, который состоится 3 декабря 2025 года в 10:00 по тихоокеанскому времени в The Peninsula Beverly Hills. Эта знаковая распродажа отмечает артистизм моды и гламур сцены и экрана, предлагая коллекционерам редкую возможность приобрести культовые вещи Тины Тернер, Шер, принцессы Дианы, Бейонсе, Мадонны, Уитни Хьюстон, Кэрол Бернетт, Бритни Спирс и других. Онлайн-торги начнутся 27 октября на сайте www.juliensauctions.com. Аукционная реклама здесь.
