Oct 28, 2025, 12:40 ET

Аукцион Julien's Auctions представляет легендарную моду от модельеров и знаменитостей, посвященную Шер, Тине Тернер, Уитни Хьюстон, принцессе Диане, Бейонсе, Мадонне и другим

Аукцион онлайн: 3 декабря 2025 года — The Peninsula Beverly Hills
Открытие онлайн-торгов: 27 октября 2025 г.
Публичная выставка: 14–26 ноября 2025 года – Museum of Style Icons, Ньюбридж, Ирландия

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ, Калифорния, 28 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Аукционный дом Julien's Auctions с гордостью объявляет о мероприятии Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, необычном аукционе в стиле моды и знаменитостей, который состоится 3 декабря 2025 года в 10:00 по тихоокеанскому времени в The Peninsula Beverly Hills. Эта знаковая распродажа отмечает артистизм моды и гламур сцены и экрана, предлагая коллекционерам редкую возможность приобрести культовые вещи Тины Тернер, Шер, принцессы Дианы, Бейонсе, Мадонны, Уитни Хьюстон, Кэрол Бернетт, Бритни Спирс и других. Онлайн-торги начнутся 27 октября на сайте www.juliensauctions.com. Аукционная реклама здесь.

Гвоздь программы — беспрецедентное предложение из более чем 50 дизайнов от Боба Маки, легендарного дизайнера, чьи творения определяли стиль шоу-бизнеса на протяжении десятилетий. «Я всю жизнь собирала замечательные кутюрные и коллекционные костюмы. Я очень рада поделиться ими с людьми, которые их любят», — сказал Маки.

Основные предложения:

  • Костюм для мероприятий принцессы Дианы от Atelier Versace 1997 г. (оценка 40 000 – 60 000 дол.)

  • Костюм с пайетками для выступлений Шер от Боба Маки 1978 г. (оценка 8000 – 10 000 дол.)

  • Боди с крыльями и бахромой Тины Тернер от Боба Маки 1977 г. (оценка 5000 – 7000 дол.)

  • Платье Бейонсе для выступления на VMA-2016 от Франческо Сконьямильо (оценка 8000 – 10 000 дол.)

  • Платье Уитни Хьюстон от Atelier Versace 1998 г. (оценка 10 000 – 15 000 дол.)

  • Hermès 2016 Jaune Poussinorosus Crocodile Birkin 35 см (оценка 25 000 – 35 000 дол.)

«Эта коллекция отражает суть роскоши и силы знаменитостей, — сказал Мартин Нолан (Martin Nolan), соучредитель и исполнительный директор Julien's Auctions. — Она чтит как икон, которые носили эти предметы, так и дизайнеров-визионеров, которые их создали».

Коллекция дебютирует на частных медиа-витринах в Нью-Йорке, Лондоне и Беверли-Хиллз, после чего с 14 по 26 ноября состоится ее единственная публичная выставка в Museum of Style Icons в Ньюбридже, Ирландия, вход бесплатный.

Коллекционеры по всему миру могут участвовать в режиме реального времени через онлайн-платформу торгов Julien's.

Контакты для СМИ:
Дженель Хамильтон (Jenelle Hamilton) PR
[email protected]
+1 646.421.9139

