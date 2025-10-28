Julien's Auctions 、Cher 、Tina Turner 、Whitney Houston 、Princess Diana 、Beyoncé 、Madonna など、伝説的なクチュールとセレブリティ・ファッションをご紹介

ライブ・オークション: 2025年12月3日 – ザ・ペニンシュラ・ビバリーヒルズ

オンライン入札開始：2025年10月27日

一般公開：2025年11月14日～26日 – スタイル・アイコンズ博物館、ニューブリッジ、アイルランド

カリフォルニア州ビバリーヒルズ, 2025年10月29日 /PRNewswire/ -- Julien's Auctionsは、2025年12月3日午前10時（太平洋標準時間）に、ザ・ペニンシュラ・ビバリーヒルズにて、ファッションとセレブのスタイルに関する特別オークション「大胆な豪華さ： Bob Mackie、ステージ・グラマーとクチュール・エディット（Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit）」を開催することを発表しました。この画期的なオークションは、クチュールの芸術性と舞台やスクリーン上の魅力に敬意を表し、Tina Turner、Cher、Princess Diana、Beyoncé、Madonna、Whitney Houston、Carol Burnett、Britney Spearsなどが着用した象徴的な作品を、コレクターが所有するまたとない機会を提供します。オンライン入札は10月27日、www.juliensauctions.comで開始されます。オークションのコマーシャルはこちらをご覧ください。