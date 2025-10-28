대담한 럭셔리: 밥 맥키, 무대의 화려함 & 오트쿠튀르 에디션

이번 경매에선 수십 년간 쇼 비즈니스의 화려함을 정의해 온 전설적인 디자이너 밥 맥키의 작품 50여 점이 출품된다. 이는 전례가 없는 일이다. 맥키 디자이너는 "평생 동안 멋진 오트쿠튀르와 수집 가치가 있는 의상을 모아왔다"면서 "이를 사랑하는 분들과 공유하게 되어 매우 기쁘다"라고 말했다.

경매 하이라이트

다이애나 왕세자비 : 1997년 아틀리에 베르사체(Atelier Versace) 행사용 수트 (예상가 4만–6만 달러)





1997년 아틀리에 베르사체(Atelier Versace) 행사용 수트 (예상가 4만–6만 달러) 셰어 : 1978년 밥 맥키 스팽글 퍼포먼스 의상 (예상가 8000–1만 달러)





1978년 밥 맥키 스팽글 퍼포먼스 의상 (예상가 8000–1만 달러) 티나 터너 : 1977년 밥 맥키 날개 장식 프린지 바디수트 (예상가 5000–7000달러)





1977년 밥 맥키 날개 장식 프린지 바디수트 (예상가 5000–7000달러) 비욘세 : 2016년 VMA 프란체스코 스코냐밀리오(Francesco Scognamiglio) 드레스 (예상가 8000–1만 달러)





2016년 VMA 프란체스코 스코냐밀리오(Francesco Scognamiglio) 드레스 (예상가 8000–1만 달러) 휘트니 휴스턴 : 1998년 아틀리에 베르사체 드레스 (예상가 1만–1만 5000달러)





1998년 아틀리에 베르사체 드레스 (예상가 1만–1만 5000달러) 에르메스 : 2016년 존 푸셩(Jaune Poussin) 포로수스 크로커다일 버킨 35 CM (예상가 2만 5000–3만 5000달러)

마틴 놀란 줄리언스 옥션의 공동 창립자이자 전무 이사는 "이 컬렉션은 화려함과 스타 파워의 정수를 담아내고 있다"며 "이 작품들을 착용한 아이콘들과 그들을 창조한 선구적인 디자이너들을 모두 기린다는 데 의미가 있다"고 말했다.

이번 컬렉션은 뉴욕, 런던, 비벌리 힐스에서 열리는 프라이빗 미디어 쇼케이스를 시작으로 11월 14일부터 26일까지 아일랜드 뉴브리지에 소재한 스타일 아이콘 박물관(The Museum of Style Icons)에서 유일한 공개 전시를 진행한다. 입장료는 무료다.

전 세계 컬렉터들은 줄리언스의 라이브 온라인 입찰 플랫폼을 통해 실시간으로 경매에 참여할 수 있다.

