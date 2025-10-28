대담한 럭셔리: 밥 맥키, 무대의 화려함 & 오트쿠튀르 에디션

뉴스 제공처

Julien's Auctions

2025년 10월 29일 04:10 KST

줄리언스 옥션이 선보이는 전설적인 오트쿠튀르 셰어, 티나 터너, 휘트니 휴스턴, 다이애나 왕세자비, 비욘세, 마돈나  유명 인사의 패션 

라이브 경매: 2025년 12월 3일 – 더 페닌슐라 비벌리힐스
온라인 입찰 시작: 2025년 10월 27일
공개 전시: 2025년 11월 14일~26일 – 아일랜드 뉴브리지 소재 스타일 아이콘 박물관

비벌리 힐스, 캘리포니아주, 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 줄리언스 옥션(Julien's Auctions)가 특별한 패션 및 셀러브리티 스타일 경매 대담한 럭셔리:  맥키, 무대의 화려함 & 오트쿠튀르 에디션(Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit)을 개최한다. 경매는 2025 12 3 태평양 표준시 오전 10에  페닌슐라 비벌리힐스(The Peninsula Beverly Hills)에서 열린다. 이 기념비적인 경매는 '오트쿠튀르(고급 맞춤 의상)'의 예술성과 무대 및 스크린의 화려함을 기리며, 티나 터너(Tina Turner), 셰어(Cher), 다이애나 왕세자비(Princess Diana), 비욘세(Beyoncé), 마돈나(Madonna), 휘트니 휴스턴(Whitney Houston), 캐럴 버넷(Carol Burnett), 브리트니 스피어스(Britney Spears) 등 유명 인사들이 착용한 아이코닉한 작품들을 소장할 수 있는 진귀한 기회를 선사한다. 온라인 입찰은 10월 27일 www.juliensauctions.com에서 시작한다. 경매 광고는 여기에서 확인할 수 있다.

이번 경매에선 수십 년간 쇼 비즈니스의 화려함을 정의해 온 전설적인 디자이너  맥키의 작품 50여 점이 출품된다. 이는 전례가 없는 일이다. 맥키 디자이너는 "평생 동안 멋진 오트쿠튀르와 수집 가치가 있는 의상을 모아왔다"면서 "이를 사랑하는 분들과 공유하게 되어 매우 기쁘다"라고 말했다.

경매 하이라이트

  • 다이애나 왕세자비: 1997년 아틀리에 베르사체(Atelier Versace) 행사용 수트 (예상가 4만–6만 달러)

  • 셰어 : 1978년 밥 맥키 스팽글 퍼포먼스 의상 (예상가 8000–1만 달러)

  • 티나 터너: 1977년 밥 맥키 날개 장식 프린지 바디수트 (예상가 5000–7000달러)

  • 비욘세 : 2016년 VMA 프란체스코 스코냐밀리오(Francesco Scognamiglio) 드레스 (예상가 8000–1만 달러)

  • 휘트니 휴스턴: 1998년 아틀리에 베르사체 드레스 (예상가 1만–1만 5000달러)

  • 에르메스 : 2016년 존 푸셩(Jaune Poussin) 포로수스 크로커다일 버킨 35 CM (예상가 2만 5000–3만 5000달러)

마틴 놀란 줄리언스 옥션의 공동 창립자이자 전무 이사는 "이 컬렉션은 화려함과 스타 파워의 정수를 담아내고 있다"며 "이 작품들을 착용한 아이콘들과 그들을 창조한 선구적인 디자이너들을 모두 기린다는 데 의미가 있다"고 말했다.

이번 컬렉션은 뉴욕, 런던, 비벌리 힐스에서 열리는 프라이빗 미디어 쇼케이스를 시작으로 11 14일부터 26일까지 아일랜드 뉴브리지에 소재한 스타일 아이콘 박물관(The Museum of Style Icons)에서 유일한 공개 전시를 진행한다. 입장료는 무료다.

전 세계 컬렉터들은 줄리언스의 라이브 온라인 입찰 플랫폼을 통해 실시간으로 경매에 참여할 수 있다.

미디어 문의:
제넬 해밀턴(Jenelle Hamilton) 홍보팀
[email protected]
+1 646.421.9139

동영상 - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

토니 호크의 역사적인 '900' 스케이트보드, 줄리앙 옥션에서 주요 경매 헤드라인 장식

토니 호크의 역사적인 '900' 스케이트보드, 줄리앙 옥션에서 주요 경매 헤드라인 장식

줄리앙 옥션(Julien's Auctions)이 전설적인 스케이트보더 토니 호크(Tony Hawk)와 파트너십을 맺고 '토니 호크: 더 900 컬렉션(TONY HAWK: THE 900 COLLECTION)'을 선보인다고 발표했다. 이번 경매는 오늘 2025년 8월...
줄리언스 옥션, 타임스 스퀘어 하드록 카페에서 블록버스터 '뮤직 아이콘' 현장 라이브 경매

줄리언스 옥션, 타임스 스퀘어 하드록 카페에서 블록버스터 '뮤직 아이콘' 현장 라이브 경매

세계적인 음악 기념품 경매로 세계 기록을 경신하고 있는 유명한 줄리언스 옥션(Julien's Auctions)이 그동안 찬사를 받아온 뮤직 아이콘(MUSIC ICONS)의 복귀를 발표했다. 이번 경매는 5월 30일과 31일, 뉴욕 타임스 스퀘어의 하드록 카페(Hard ...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기