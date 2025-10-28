뉴스 제공처Julien's Auctions
2025년 10월 29일 04:10 KST
줄리언스 옥션이 선보이는 전설적인 오트쿠튀르와 셰어, 티나 터너, 휘트니 휴스턴, 다이애나 왕세자비, 비욘세, 마돈나 등 유명 인사의 패션
라이브 경매: 2025년 12월 3일 – 더 페닌슐라 비벌리힐스
온라인 입찰 시작: 2025년 10월 27일
공개 전시: 2025년 11월 14일~26일 – 아일랜드 뉴브리지 소재 스타일 아이콘 박물관
비벌리 힐스, 캘리포니아주, 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 줄리언스 옥션(Julien's Auctions)가 특별한 패션 및 셀러브리티 스타일 경매 대담한 럭셔리: 밥 맥키, 무대의 화려함 & 오트쿠튀르 에디션(Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit)을 개최한다. 경매는 2025년 12월 3일 태평양 표준시 오전 10시에 더 페닌슐라 비벌리힐스(The Peninsula Beverly Hills)에서 열린다. 이 기념비적인 경매는 '오트쿠튀르(고급 맞춤 의상)'의 예술성과 무대 및 스크린의 화려함을 기리며, 티나 터너(Tina Turner), 셰어(Cher), 다이애나 왕세자비(Princess Diana), 비욘세(Beyoncé), 마돈나(Madonna), 휘트니 휴스턴(Whitney Houston), 캐럴 버넷(Carol Burnett), 브리트니 스피어스(Britney Spears) 등 유명 인사들이 착용한 아이코닉한 작품들을 소장할 수 있는 진귀한 기회를 선사한다. 온라인 입찰은 10월 27일 www.juliensauctions.com에서 시작한다. 경매 광고는 여기에서 확인할 수 있다.
이 기사 공유