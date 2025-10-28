Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

Yang mendukung penjualan ini adalah penawaran pertama kali yang menampilkan lebih dari 50 karya desain Bob Mackie, perancang legendaris. Karyanya menjadi definisi kemewahan bisnis pertunjukan selama puluhan tahun. "Seumur hidup saya mengumpulkan kostum adibusana dan kostum koleksi yang sangat indah. Saya senang sekali berbagi dengan penggemar kostum-kostum ini," kata Mackie.

Busana unggulan:

Putri Diana Atelier Versace 1997 Event Suit (Harga perkiraan $40.000-$60.000)





Atelier Versace 1997 Event Suit (Harga perkiraan $40.000-$60.000) Cher 1978 Bob Mackie Sequin Performance Costume (Harga perkiraan $8.000-$10.000)





1978 Bob Mackie Sequin Performance Costume (Harga perkiraan $8.000-$10.000) Tina Turner 1977 Bob Mackie Winged Fringe Bodysuit (Harga perkiraan $5.000-$ 7.000)





1977 Bob Mackie Winged Fringe Bodysuit (Harga perkiraan $5.000-$ 7.000) Beyonce 2016 VMA Francesco Scognamiglio Gown (Harga Perkiraan $8.000-$10.000)





2016 VMA Francesco Scognamiglio Gown (Harga Perkiraan $8.000-$10.000) Whitney Houston 1998 Atelier Versace Gown (Harga perkiraan $10.000-$15.000)





1998 Atelier Versace Gown (Harga perkiraan $10.000-$15.000) Hermès 2016 Jaune Poussin Porosus Crocodile Birkin 35 CM (Harga perkiraan $25.000-$35.000)

"Koleksi ini memiliki esensi kemewahan dan kekuatan bintang," kata Martin Nolan, salah satu Pendiri dan Direktur Eksekutif Julien's Auctions. "Sunguh merupakan penghormatan bagi para ikon yang mengenakan semua busana ini dan para desainer visioner yang menciptakannya."

Koleksi tersebut mulai ditampilkan di pameran media pribadi di New York, London, dan Beverly Hills, diikuti pameran tunggal bagi publik di The Museum of Style Icons di Newbridge, Irlandia, tanggal 14-26 November, tiket gratis.

Kolektor di seluruh dunia dapat berpartisipasi secara langsung melalui platform penawaran online live milik Julien.

