Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

Julien's Auctions

28 Okt, 2025, 23:32 WIB

Julien's Auctions Hadirkan Adibusana Legendaris dan Busana Selebriti yang Menampilkan Cher, Tina Turner, Whitney Houston, Putri Diana, Beyonce, Madonna, dan Lain-lain

Lelang Langsung: 3 Desember 2025 - The Peninsula Beverly Hills
Pembukaan Penawaran Online: 27 Oktober 2025
Pameran Umum: 14-26 November 2025 - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlandia

BEVERLY HILLS, Calif., 28 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions dengan bangga mengumumkan Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, lelang mode dan gaya selebriti yang sangat istimewa pada tanggal 3 Desember 2025, 10.00 PST di The Peninsula Beverly Hills. Penjualan bersejarah ini merayakan seni adibusana dan kemewahan panggung & layar kaca, dengan menawarkan kesempatan langka kepada para kolektor untuk memiliki koleksi ikonik yang pernah dikenakan oleh Tina Turner, Cher, Putri Diana, Beyonce, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears, dan lain-lain. Penawaran online dibuka pada tanggal 27 Oktober di www.juliensauctions.com. Iklan lelang di sini.

Yang mendukung penjualan ini adalah penawaran pertama kali yang menampilkan lebih dari 50 karya desain Bob Mackie, perancang legendaris. Karyanya menjadi definisi kemewahan bisnis pertunjukan selama puluhan tahun. "Seumur hidup saya mengumpulkan kostum adibusana dan kostum koleksi yang sangat indah. Saya senang sekali berbagi dengan penggemar kostum-kostum ini," kata Mackie.

Busana unggulan:

  • Putri Diana Atelier Versace 1997 Event Suit (Harga perkiraan $40.000-$60.000)

  • Cher 1978 Bob Mackie Sequin Performance Costume (Harga perkiraan $8.000-$10.000)

  • Tina Turner 1977 Bob Mackie Winged Fringe Bodysuit (Harga perkiraan $5.000-$ 7.000)

  • Beyonce 2016 VMA Francesco Scognamiglio Gown (Harga Perkiraan $8.000-$10.000)

  • Whitney Houston 1998 Atelier Versace Gown (Harga perkiraan $10.000-$15.000)

  • Hermès 2016 Jaune Poussin Porosus Crocodile Birkin 35 CM (Harga perkiraan $25.000-$35.000)

"Koleksi ini memiliki esensi kemewahan dan kekuatan bintang," kata Martin Nolan, salah satu Pendiri dan Direktur Eksekutif Julien's Auctions. "Sunguh merupakan penghormatan bagi para ikon yang mengenakan semua busana ini dan para desainer visioner yang menciptakannya."

Koleksi tersebut mulai ditampilkan di pameran media pribadi di New York, London, dan Beverly Hills, diikuti pameran tunggal bagi publik di The Museum of Style Icons di Newbridge, Irlandia, tanggal 14-26 November, tiket gratis.

Kolektor di seluruh dunia dapat berpartisipasi secara langsung melalui platform penawaran online live milik Julien.

Kontak Media:
Jenelle Hamilton PR
[email protected]
+1 646.421.9139

Video - https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

SOURCE Julien's Auctions

