Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit
28 Okt, 2025, 23:32 WIB
Julien's Auctions Hadirkan Adibusana Legendaris dan Busana Selebriti yang Menampilkan Cher, Tina Turner, Whitney Houston, Putri Diana, Beyonce, Madonna, dan Lain-lain
Lelang Langsung: 3 Desember 2025 - The Peninsula Beverly Hills
Pembukaan Penawaran Online: 27 Oktober 2025
Pameran Umum: 14-26 November 2025 - Museum of Style Icons, Newbridge, Irlandia
BEVERLY HILLS, Calif., 28 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions dengan bangga mengumumkan Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, lelang mode dan gaya selebriti yang sangat istimewa pada tanggal 3 Desember 2025, 10.00 PST di The Peninsula Beverly Hills. Penjualan bersejarah ini merayakan seni adibusana dan kemewahan panggung & layar kaca, dengan menawarkan kesempatan langka kepada para kolektor untuk memiliki koleksi ikonik yang pernah dikenakan oleh Tina Turner, Cher, Putri Diana, Beyonce, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears, dan lain-lain. Penawaran online dibuka pada tanggal 27 Oktober di www.juliensauctions.com. Iklan lelang di sini.
