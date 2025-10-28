Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit
Oct 28, 2025, 12:41 ET
Spoločnosť Julien's Auctions uvádza legendárnu couture a módu celebrít, s menami ako Cher, Tina Turner, Whitney Houston, princezná Diana, Beyoncé, Madonna a ďalšie
Živá aukcia: 3. decembra 2025 – The Peninsula Beverly Hills
Začiatok online aukcie: 27. októbra 2025
Verejná výstava: 14. – 26. novembra 2025 – Museum of Style Icons, Newbridge, Írsko
BEVERLY HILLS, Kalifornia, 28. október 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions s hrdosťou ohlasuje podujatie Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, výnimočnú aukcia módy a štýlu celebrít, ktorá sa bude konať 3. decembra 2025 o 10:00 PST v The Peninsula Beverly Hills. Táto prelomová predajná akcia oslavuje umenie couture a pôvab javiska a obrazovky. Zberateľom ponúka vzácnu príležitosť vlastniť ikonické kúsky, ktoré nosili Tina Turner, Cher, princezná Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears a ďalší. Online aukcie sa otvárajú 27. októbra na stránke www.juliensauctions.com. Reklamu na aukciu nájdete tu.
