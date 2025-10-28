Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

News provided by

Julien's Auctions

Oct 28, 2025, 12:41 ET

Spoločnosť Julien's Auctions uvádza legendárnu couture a módu celebrít, s menami ako Cher, Tina Turner, Whitney Houston, princezná Diana, Beyoncé, Madonna a ďalšie

Živá aukcia: 3. decembra 2025 – The Peninsula Beverly Hills
Začiatok online aukcie: 27. októbra 2025
Verejná výstava: 14. – 26. novembra 2025 – Museum of Style Icons, Newbridge, Írsko

BEVERLY HILLS, Kalifornia, 28. október 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions s hrdosťou ohlasuje podujatie Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, výnimočnú aukcia módy a štýlu celebrít, ktorá sa bude konať 3. decembra 2025 o 10:00 PST v The Peninsula Beverly Hills. Táto prelomová predajná akcia oslavuje umenie couture a pôvab javiska a obrazovky. Zberateľom ponúka vzácnu príležitosť vlastniť ikonické kúsky, ktoré nosili Tina Turner, Cher, princezná Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears a ďalší. Online aukcie sa otvárajú 27. októbra na stránke www.juliensauctions.com. Reklamu na aukciu nájdete tu.

Základom predaja je bezprecedentná ponuka viac ako 50 návrhov od Boba Mackieho, legendárneho návrhára, ktorého výtvory definovali pôvab šoubiznisu po celé desaťročia. „Celý život som strávil zbieraním nádherných kúskov haute couture a zberateľských kostýmov. Som veľmi rád, že sa o ne môžem podeliť s ľuďmi, ktorí ich obdivujú," povedal Mackie.

Medzi najvýznamnejšie produkty patria:

  • Princezná Diana – večerný kostým, Atelier Versace 1997 (odhad. 40 000 – 60 000 USD)

  • Cher – flitrový kostým z vystúpenia, Bob Mackie 1978 (odhad. 8 000 – 10 000 USD)

  • Tina Turner – body so strapcovými krídlami, Bob Mackie 1977 (odhad. 5 000 – 7 000 USD)

  • Beyoncé – róba, VMA Francesco Scognamiglio 2016 (odhad. 8 000 – 10 000 USD)

  • Whitney Houston – róba, Atelier Versace 1998 (odhad. 10 000 – 15 000 USD)

  • Hermès – kabelka, Jaune Poussin Porosus Crocodile Birkin 35 CM 2016 (odhad. 25 000 – 35 000 USD)

„Táto kolekcia zachytáva podstatu pôvabu a hviezdnej moci," povedal Martin Nolan, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Julien's Auctions. „Je to pocta ikonám, ktoré tieto kúsky nosili, aj vizionárskych dizajnérov, ktorí ich vytvorili."

Kolekcia bude mať premiéru na súkromných mediálnych prehliadkach v New Yorku, Londýne a Beverly Hills, po ktorej bude nasledovať jediná verejná výstava v Museum of Style Icons v írskom Newbridge od 14. do 26. novembra s voľným vstupom.

Zberatelia z celého sveta sa môžu zapojiť v reálnom čase prostredníctvom online platformy Julien's pre živé aukcie.

Kontakt pre médiá:
Jenelle Hamilton PR
[email protected]
+1 646.421.9139

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mpEQzgWG8ik
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

Aukční síň Julien's Auctions s hrdostí oznamuje Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů, mimořádnou...
Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

Аукционный дом Julien's Auctions с гордостью объявляет о мероприятии Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit, необычном аукционе в...
More Releases From This Source

Explore

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Fashion

Fashion

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics