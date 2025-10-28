Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit

Im Mittelpunkt der Auktion steht ein noch nie dagewesenes Angebot von mehr als 50 Entwürfen von Bob Mackie, dem legendären Designer, dessen Kreationen jahrzehntelang den Glamour des Showbusiness bestimmten. „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, wunderbare Couture- und Sammlerkostüme zu sammeln. Ich freue mich sehr, sie mit Leuten zu teilen, die sie lieben", sagte Mackie.

Zu den Highlights gehören:

Prinzessin Diana Atelier Versace Event-Ensemble, 1997 (Schätzwert: 40.000–60.000 USD)





Atelier Versace Event-Ensemble, 1997 (Schätzwert: 40.000–60.000 USD) Cher Bob Mackie Paillettenkostüm, 1978 (Schätzwert: 8.000–10.000 USD)





Bob Mackie Paillettenkostüm, 1978 (Schätzwert: 8.000–10.000 USD) Tina Turner Bob Mackie Body mit Fransen und Flügeln, 1977 (Schätzwert: 5.000–7.000 USD)





Bob Mackie Body mit Fransen und Flügeln, 1977 (Schätzwert: 5.000–7.000 USD) Beyoncé Francesco Scognamiglio Abendkleid, VMAs 2016 (Schätzwert: 8.000–10.000 USD)





Francesco Scognamiglio Abendkleid, VMAs 2016 (Schätzwert: 8.000–10.000 USD) Whitney Houston Atelier Versace Abendkleid, 1998 (Schätzwert: 10.000–15.000 USD)





Atelier Versace Abendkleid, 1998 (Schätzwert: 10.000–15.000 USD) Hermès Birkin 35 cm aus Porosus-Krokodilleder in Jaune Poussin, 2016 (Schätzwert: 25.000–35.000 USD)

„Diese Kollektion fängt die Essenz von Glamour und Starpower ein", sagte Martin Nolan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Julien's Auctions. „Sie ehrt sowohl die Legenden, die diese Stücke trugen, als auch die visionären Designer, die sie entworfen haben."

Die Kollektion wird erstmals in privaten Medienpräsentationen in New York, London und Beverly Hills gezeigt, gefolgt von ihrer einzigen öffentlichen Ausstellung im The Museum of Style Icons in Newbridge, Irland, vom 14. bis 26. November, mit freiem Eintritt.

Sammler auf der ganzen Welt können in Echtzeit über die Online-Plattform von Julien an den Auktionen teilnehmen.

