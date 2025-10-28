Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit
Oct 28, 2025, 12:35 ET
Julien's Auctions präsentiert legendäre Couture und Prominentenmode mit Cher, Tina Turner, Whitney Houston, Prinzessin Diana, Beyoncé, Madonna und weiteren
Live-Auktion: 3. Dezember 2025 – „The Peninsula Beverly Hills"
-Onlinegebote werden eröffnet: 27. Oktober 2025
Öffentliche Ausstellung: 14. bis 26. November 2025 – Museum of Style Icons, Newbridge, Irland
BEVERLY HILLS, Kalifornien, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions ist stolz darauf, „Bold Luxury: Bob Mackie, Stage Glamour & The Couture Edit" anzukündigen, eine außergewöhnliche Versteigerung von Mode- und Couture-Designs im Stil der Prominenten, die am 3. Dezember 2025 um 10 Uhr (PST) im The Peninsula Beverly Hills stattfindet. Diese bahnbrechende Auktion feiert die Kunst der Couture sowie den Glamour von Bühne und Leinwand und bietet Sammlern die seltene Gelegenheit, ikonische Kreationen zu erwerben, die von Tina Turner, Cher, Prinzessin Diana, Beyoncé, Madonna, Whitney Houston, Carol Burnett, Britney Spears und vielen anderen getragen wurden. Die Online-Auktion beginnt am 27. Oktober auf www.juliensauctions.com. Kommerzielle Auktion hier.
