Spoločnosť Aztelekom s podporou spoločnosti Huawei dosahuje v rámci projektu „Online Azerbajdžan" takmer celoštátne širokopásmové pripojenie

News provided by

Huawei

Jun 10, 2026, 07:01 ET

BAKU, Azerbajdžan, 10. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Aztelekom, súčasť holdingovej spoločnosti AZCON, a Huawei dnes oznámili, že národná stratégia širokopásmového pripojenia „Online Azerbajdžan" pokryla 99,7 % územia Azerbajdžanu.

Až 3 milióny domácností a podnikov, vo veľkých mestách aj odľahlých dedinách, má teraz plný prístup k vysokorýchlostnému internetu a digitálnym službám, pričom 2 milióny z nich sa pripojili v priebehu posledných dvoch rokov. Dnes má prakticky všetkých 10,45 milióna obyvateľov krajiny prístup k vysokorýchlostnému internetu.

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Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei
Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

„K tejto iniciatíve sme nepristúpili len ako k technologickej modernizácii, ale ako k strategickej investícii zameranej na zníženie digitálnej nerovnosti, zabezpečenie spravodlivého prístupu k digitálnym službám a umožnenie digitálnej transformácie verejných služieb," povedal Hasan Omarov,
generálny riaditeľ spoločnosti Aztelekom. „Megaprojekt ‚Online Azerbajdžan' je jednou z najväčších iniciatív v oblasti infraštruktúry v histórii našej krajiny. Občania majú po prvýkrát bez ohľadu na miesto bydliska rovnaký prístup k vysokorýchlostným a spoľahlivým internetovým službám a rovnaké digitálne príležitosti. Vysoký technický potenciál spoločnosti Huawei, inovatívne riešenia a preukázaná schopnosť realizovať rozsiahle projekty zohrali kľúčovú úlohu v rozvoji digitálnej infraštruktúry Azerbajdžanu. V nadväznosti na základy megaprojektu „Online Azerbajdžan" umožní nasadenie pokročilých technológií, ako sú 10G a 50G PON, v blízkej budúcnosti poskytovanie ultrarýchlych, spoľahlivých a vysokokapacitných širokopásmových služieb domácnostiam a firmám."

Iniciatíva „Online Azerbajdžan", ktorú v roku 2021 spustilo ministerstvo digitálneho rozvoja a dopravy, je v súlade s vládnymi cieľmi zvýšiť do roku 2025 priemernú rýchlosť internetu v stabilnej širokopásmovej sieti na 50 Mbps. V rámci svojho programu digitálnej inklúzie TECH4ALL zohrala spoločnosť Huawei kľúčovú úlohu pri budovaní infraštruktúry vrátane prepojenia niektorých z najodľahlejších dedín v krajine s plne optickými gigabitovými riešeniami s optickými vláknami.

„Spoločnosť Huawei sa zaviazala využívať svoje technológie a riešenia, aby pomohla preklenúť digitálnu priepasť a umožnila inkluzívny a udržateľný digitálny svet," povedal Cui Yangyang, riaditeľ kancelárie programu TECH4ALL spoločnosti Huawei. „Zabezpečenie prístupu k vysokorýchlostnému internetu pre každého, bez ohľadu na to, kde sa nachádza, otvára príležitosti pre každého občana a umožňuje mu prispievať k rastúcej digitálnej ekonomike a prosperujúcej budúcnosti krajiny."

Plne optické telekomunikačné riešenia spoločnosti Huawei sa zameriavajú na budovanie komplexnej infraštruktúry, ktorá nahrádza tradičné elektrické prepínanie optickými technológiami, aby spĺňala požiadavky na vysokú šírku pásma a nízku latenciu.

Ciele projektu boli stanovené na základe hustoty obyvateľstva, potenciálu infraštruktúry a sociálnych ukazovateľov každého zo 14 hospodárskych regiónov Azerbajdžanu. Pri spustení projektu bola priemerná rýchlosť internetu v Azerbajdžane iba 11,7 Mbit/s a do roku 2025 sa viac ako sedemnásobne zvýšil až na 88,84 Mbit/s. Tento pokrok je priamym dôsledkom masívneho a rozsiahleho zavádzania optickej infraštruktúry vrátane kompletnej výmeny zastaraných sietí založených na medených vláknach za optické vlákna. Len za rok sa Azerbajdžan v rebríčku OSN pre rozvoj elektronickej verejnej správy posunul o deväť miest a v roku 2025 sa prvýkrát dostal na najvyššiu priečku v oblasti digitálnej správy vecí verejných.

Projekt bol už niekoľko rokov prezentovaný ako prípadová štúdia na rôznych odborných podujatiach. Získal tiež päť rôznych medzinárodných ocenení a bol publikovaný ako príkladný obchodný prípad v časopise Harvard Business Review Türkiye a v publikácii Principles of Modern Marketing od Philipa Kotlera.

Predtým mali mnohé vidiecke oblasti Azerbajdžanu obmedzený prístup k modernému pripojeniu a digitálnym službám. Napríklad v tradičných odľahlých horských dedinách, ako je Khinalig, zavedenie vysokorýchlostného a spoľahlivého pripojenia výrazne posilnilo miestne príležitosti, podporilo malé a stredné podniky, stimulovalo cestovný ruch a umožnilo miestnym remeselníkom podeliť sa o svoje tradičné remeslá s globálnym publikom prostredníctvom živého vysielania. Zlepšené pripojenie tiež rozšírilo prístup k online vzdelávaniu pre vidiecke školy, čo pomohlo preklenúť digitálnu priepasť a poskytlo študentom na vidieku lepší prístup a vzdelávacie príležitosti porovnateľné s možnosťami ich mestských rovesníkov.

Popri online vzdelávaní sa v celej krajine realizujú projekty týkajúce sa telemedicíny a inteligentných miest. V ďalšej fáze sa projekt „Online Azerbajdžan" zameria na rozšírenie 5G a internetu vecí do najvzdialenejších regiónov, pričom sa bude klásť silný dôraz na energetickú účinnosť a zavádzanie zelených technológií.

O iniciatíve TECH4ALL

TECH4ALL predstavuje dlhodobú iniciatívu a akčný plán spoločnosti Huawei v oblasti digitálnej inklúzie. Vďaka inovatívnym technológiám a partnerstvám sa TECH4ALL snaží vytvoriť inkluzívny a udržateľný digitálny svet: https://www.huawei.com/en/tech4all

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