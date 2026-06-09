Huawei Tarafından Desteklenen Aztelekom, "Online Azerbaycan" projesi ile Ülke Çapında Geniş Bant Bağlantısı Sağlıyor

BAKÜ, Azerbaycan, 9 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- AZCON Holding'in bir parçası olan Aztelekom ve Huawei, bugün ülkenin "Online Azerbaycan" geniş bant bağlantı stratejisinin Azerbaycan topraklarının %99,7'sini kapsadığını duyurdu.

Büyük şehirlerden uzak köylere kadar 3 milyona yakın hane ve işletme artık yüksek hızlı internet ve dijital hizmetlere tam erişim imkanına sahip; bunların 2 milyonu son iki yıl içinde bağlantıya kavuştu. Günümüzde, ülkenin 10,45 milyonluk nüfusunun neredeyse tamamı yüksek hızlı internete erişebilmektedir.

Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

"Bu girişime yalnızca teknolojik bir güncelleme olarak değil, dijital uçurumu azaltmayı, dijital hizmetlere eşit erişim sağlamayı ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünü mümkün kılmayı amaçlayan stratejik bir yatırım olarak yaklaştık" dedi, Hasan Omarov, Aztelekom CEO'su. "Online Azerbaycan" mega projesi, ülkemiz tarihindeki en büyük altyapı girişimlerinden biridir. İlk kez, ikamet ettikleri yerden bağımsız olarak tüm vatandaşlara yüksek hızlı ve güvenilir internet hizmetlerine eşit erişim ve eşit dijital fırsatlar sunulmaktadır. Huawei'nin yüksek teknik potansiyeli, yenilikçi çözümleri ve büyük ölçekli projeleri başarıyla hayata geçirme konusundaki kanıtlanmış yetkinliği, Azerbaycan'ın dijital altyapısının geliştirilmesinde kritik bir rol oynamıştır. 'Online Azerbaycan' mega projesinin temelleri üzerine inşa edilen 10G ve 50G PON gibi ileri teknolojilerin devreye alınması, yakın gelecekte evlere ve işyerlerine ultra hızlı, güvenilir ve yüksek kapasiteli geniş bant hizmetlerinin sunulmasını daha da mümkün kılacaktır."

Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan "Online Azerbaycan" girişimi, 2025 yılına kadar istikrarlı geniş bant ağında ortalama internet hızını 50 Mbps'ye çıkarma yönündeki hükümet hedefleriyle uyumludur. Huawei, TECH4ALL dijital kapsayıcılık programı kapsamında, ülkenin en ücra köylerinden bazılarını tamamen optik gigabit fiber çözümleriyle birbirine bağlamak da dahil olmak üzere altyapı çalışmalarında önemli bir rol oynamıştır.

"Huawei, dijital uçurumu kapatmak ve kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital dünya sağlamak için teknolojilerini ve çözümlerini kullanmaya kararlıdır" dedi, Cui Yangyang, Huawei TECH4ALL Program Ofisi Direktörü. "Nerede olurlarsa olsunlar herkesin yüksek hızlı internete erişimini sağlamak, her vatandaş için fırsatların kilidini açar ve ülkenin büyüyen dijital ekonomisine ve müreffeh geleceğine katkıda bulunmaları için onları güçlendirir."

Huawei'in tamamen optik telekomünikasyon çözümleri, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süreleri taleplerini karşılamak üzere geleneksel elektriksel anahtarlama sistemlerini optik teknolojilerle değiştiren uçtan uca altyapıların kurulmasına odaklanmaktadır.

Proje hedefleri, Azerbaycan'ın 14 ekonomik bölgesinin her birinin nüfus yoğunluğu, altyapı potansiyeli ve sosyal göstergeleri temel alınarak belirlenmiştir. Proje başladığında Azerbaycan'daki ortalama internet hızı sadece 11,7 Mbit/s iken, bu hız 2025 yılına kadar yedi kattan fazla artarak 88,84 Mbit/s'ye ulaştı. Bu ilerleme, eski bakır tabanlı ağların fiber optiklerle tamamen değiştirilmesi de dahil olmak üzere sağlam ve büyük ölçekli fiber altyapı dağıtımının doğrudan bir sonucudur. Azerbaycan, sadece bir yıl içinde BM E-Devlet Gelişim Endeksi'nde dokuz basamak yükselerek 2025 yılında ilk kez dijital yönetişimin en üst kademesine girmiştir.

Proje, son birkaç yıldır çeşitli uzmanlık etkinliklerinde bir vaka çalışması olarak sunulmuştur. Ayrıca beş farklı uluslararası ödül kazanmış ve Harvard Business Review Türkiye tarafından tarafından örnek bir iş vakası olarak yayınlanmış ve Philip Kotler'in Modern Pazarlamanın İlkeleri kitabında yer almıştır.

Daha önce, Azerbaycan'ın kırsal bölgelerinin çoğunda modern iletişim ve dijital hizmetlere erişim sınırlıydı. Örneğin Khinalig gibi geleneksel uzak dağ köylerinde, yüksek hızlı ve güvenilir bağlantının sunulması yerel fırsatları önemli ölçüde artırmış, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemiş, turizmi canlandırmış ve yerel zanaatkârların canlı yayınlar aracılığıyla geleneksel el sanatlarını dünya çapındaki bir kitleyle paylaşmalarını sağlamıştır. İletişim olanaklarının iyileştirilmesi, kırsal bölgelerdeki okulların çevrimiçi eğitime erişimini de genişleterek dijital uçurumun kapanmasına katkıda bulunmuş ve kırsal bölgelerdeki öğrencilere, kentlerdeki akranlarıyla kıyaslanabilir düzeyde daha fazla erişim ve öğrenim fırsatı sunmuştur.

Online eğitimin yanı sıra, ülke genelinde tele-tıp ve akıllı şehirleri kapsayan projeler de hayata geçiriliyor. "Online Azerbaycan" projesi bir sonraki aşamasında 5G ve Nesnelerin İnternetini en ücra bölgelere kadar yaygınlaştırmaya odaklanırken, enerji verimliliği ve yeşil teknolojinin benimsenmesine de büyük önem verecek.

TECH4ALL Hakkında

TECH4ALL, Huawei'nin uzun vadeli dijital kapsayıcılık girişim ve eylem planıdır. Yenilikçi teknolojiler ve ortaklıklarla desteklenen TECH4ALL, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital dünya yaratmayı hedeflemektedir: https://www.huawei.com/en/tech4all