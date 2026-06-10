Wspierany przez Huawei, Aztelekom osiąga niemal ogólnokrajowy zasięg łączności szerokopasmowej w ramach programu „Online Azerbaijan"

BAKU, Azerbejdżan, 10 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ - Aztelekom, należący do AZCON Holding, wspólnie z Huawei poinformowały dziś, że krajowa strategia rozwoju łączności „Online Azerbaijan" zapewniła dostęp do internetu szerokopasmowego na poziomie 99,7% terytorium Azerbejdżanu.

Khinalig in Azerbaijan is one of the remote mountain villages connected through “Online Azerbaijan” / Image credit: Huawei

Nawet 3 miliony gospodarstw domowych i firm - zarówno w dużych miastach, jak i odległych wsiach - uzyskały dostęp do szybkiego internetu i usług cyfrowych, z czego 2 miliony zostało podłączonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Obecnie praktycznie cała populacja kraju, licząca 10,45 miliona osób, ma możliwość korzystania z szybkiego internetu.

„Podchodziliśmy do tej inicjatywy nie tylko jako do modernizacji technologicznej, ale jako do strategicznej inwestycji mającej na celu zmniejszenie nierówności cyfrowych, zapewnienie równego dostępu do usług cyfrowych oraz umożliwienie cyfrowej transformacji usług publicznych" - powiedział Hasan Omarov, CEO Aztelekom. - Megaprojekt >>Online Azerbaijan<< jest jedną z największych inicjatyw infrastrukturalnych w historii naszego kraju. Po raz pierwszy wszyscy obywatele, niezależnie od miejsca zamieszkania, uzyskują równy dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu oraz równych szans w przestrzeni cyfrowej. Zaawansowane kompetencje technologiczne Huawei, innowacyjne rozwiązania oraz doświadczenie w realizacji dużych projektów odegrały istotną rolę w rozwoju infrastruktury cyfrowej Azerbejdżanu. Opierając się na fundamentach megaprojektu >>Online Azerbaijan<<, wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak 10G i 50G PON, w najbliższej przyszłości umożliwi dostarczanie ultraszybkich, niezawodnych i wydajnych usług szerokopasmowych do domów i firm".

Zainicjowana w 2021 roku przez Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego i Transportu inicjatywa „Online Azerbaijan" wpisuje się w rządowe założenia zwiększenia średniej prędkości stabilnego internetu szerokopasmowego do 50 Mb/s do 2025 roku. W ramach programu inkluzji cyfrowej TECH4ALL firma Huawei odegrała istotną rolę w budowie infrastruktury, w tym w podłączaniu niektórych z najbardziej odległych wsi kraju za pomocą w pełni optycznych rozwiązań światłowodowych klasy gigabitowej.

„Huawei konsekwentnie wykorzystuje swoje technologie i rozwiązania, aby zmniejszać cyfrowe wykluczenie i wspierać inkluzywny oraz zrównoważony rozwój świata cyfrowego - powiedziała Cui Yangyang, dyrektor programu TECH4ALL w Huawei. - Powszechny dostęp do szybkiego internetu, niezależnie od miejsca zamieszkania, otwiera przed obywatelami nowe możliwości i pozwala im aktywnie uczestniczyć w rozwijającej się gospodarce cyfrowej oraz przyszłym wzroście dobrobytu kraju".

Oparte na technologii w pełni optycznej rozwiązania telekomunikacyjne Huawei skupiają się na tworzeniu kompleksowej infrastruktury end-to-end, w której tradycyjne przełączanie elektryczne zastępowane jest technologią optyczną, co pozwala spełniać wymagania dotyczące bardzo dużej przepustowości i minimalnych opóźnień.

Założenia projektu opracowano na podstawie gęstości zaludnienia, potencjału infrastrukturalnego oraz wskaźników społecznych w 14 regionach gospodarczych Azerbejdżanu. Na początku realizacji średnia prędkość internetu w kraju wynosiła 11,7 Mbit/s, jednak do 2025 roku wzrosła ponad siedmiokrotnie, osiągając 88,84 Mbit/s. Postęp ten jest bezpośrednim efektem szeroko zakrojonego wdrożenia infrastruktury światłowodowej, w tym całkowitego zastąpienia przestarzałych sieci miedzianych technologią światłowodową. W ciągu zaledwie roku Azerbejdżan poprawił swoją pozycję o dziewięć miejsc w rankingu ONZ E-Government Development Index, po raz pierwszy w 2025 roku awansując do najwyższej grupy krajów w zakresie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Projekt był wielokrotnie przedstawiany jako case study na specjalistycznych konferencjach i wydarzeniach branżowych na przestrzeni kilku lat. Został także wyróżniony pięcioma międzynarodowymi nagrodami oraz opisany jako modelowy przypadek biznesowy w publikacji „Harvard Business Review Türkiye" oraz w książce „Principles of Modern Marketing" autorstwa Philipa Kotlera.

W przeszłości wiele wiejskich regionów Azerbejdżanu miało ograniczony dostęp do nowoczesnej infrastruktury łączności i usług cyfrowych. W tradycyjnych, odległych górskich wioskach, takich jak Khinalig, wprowadzenie szybkiego i stabilnego internetu znacząco poprawiło lokalne perspektywy - wspierając rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ożywiając turystykę oraz umożliwiając lokalnym rzemieślnikom prezentowanie tradycyjnych wyrobów globalnej publiczności poprzez transmisje na żywo. Lepsza łączność poszerzyła również dostęp do edukacji online w szkołach wiejskich, przyczyniając się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego i zapewniając uczniom z obszarów wiejskich możliwości nauki porównywalne z tymi, jakie mają ich rówieśnicy w miastach.

Równolegle z rozwojem edukacji online w całym kraju wdrażane są również projekty z zakresu telemedycyny oraz inteligentnych miast. W dalszym etapie programu „Online Azerbaijan" planowane jest rozszerzenie zasięgu 5G i Internetu Rzeczy na najbardziej odległe regiony, jednocześnie kładąc duży nacisk na efektywność energetyczną oraz wdrażanie zielonych technologii.

TECH4ALL

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa i plan działań Huawei w zakresie włączenia cyfrowego. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii oraz współpracy partnerskiej program ma na celu budowę inkluzywnego i zrównoważonego świata cyfrowego: https://www.huawei.com/en/tech4all.